Kadir Esaspehlivan yazıyor

Futbolcu pas yapamaz. Suçlu Teknik Direktör.Koşamaz. Suçlu Teknik Direktör.Şut çekemez. Suçlu Teknik Direktör.Sakatlanır. Suçlu Teknik Direktör.Hastalanır. Suçlu Teknik Direktör.Evlenir. Suçlu Teknik Direktör.Ayrılır. Suçlu Teknik Direktör.Vesaire, vesaire

İyide, kimse demiyor ki “ Bu ne biçim profesyonel futbolcu pas yapamıyor.”

“ Bu ne biçim futbolcu şut çekemiyor”.

“ Bu futbolcumu.”

“Bu futbolcuya futbolu kim öğretmiş”

Hemen fatura kesilir teknik direktöre.

Öyle ya bir günah keçisi aranır.

Bu Teknik Direktörleri beğenmeyen kulüp yöneticilerini, hatalı bulan yorumcuları, suçlu bulan ve yargılayan taraftarları toplayıp takımın başına götürecek bir hafta takıma antrenman yaptırtacak ve bir de maça çıkarttıracaksın. Hadi buyurun Halil İbrahim sofrasına.

Sevgili Spor Severler;

Daha önceki yazılarımda da, bu konulara çok değindim. Lig arasında Teknik Direktörü değişen takımın başarı çizgisi iki maçla sınırlıdır. Üçüncü maç aynı perde tekrar açılır. Gelen antrenörler, takımın başarı grafiğini ancak en fazla % 20 yükseltebilirler. %80 takımın başarısında değişiklik olmaz. Bundan dolayı sezon başında oyuncusu ile gelen antrenörlerin o sezonu bitirmesi daha doğrudur. Evet herkes başarılı olmak ve şampiyon olmak ister.

Sevgili Futbol Severler;

Bir takım nasıl şampiyon olur biliyor musunuz?

1- Kulübün çok parası olacak. Yöneticilerde fikir birliği olacak.

2- Çok iyi bir Teknik Direktör ve ekibini transfer edeceksin ve en az üç yıllık sözleşme imzalatacaksın.

3- Teknik heyetin istediği futbolcuları ne pahasına olursa olsun alacaksın.

4- Teknik heyetin raporu doğrultusunda seni şampiyonluk yolunda zorlayacak takımın birkaç iyi oyuncusunu transfer ederek o takımı zayıflatacaksın.

5- Çok mükemmel hazırlanacak bir yıllık antrenman programı doğrultusunda dünyanın en iyi kamp merkezinde çalışmalara başlayacaksın.

6- Takımın amigolarını kulüp bünyesinde tutmak için her şeyi yapacaksın.

7- Her maça taraftarını götürüp mükemmel şovlar hazırlatacaksın.

İşte şampiyonluk reçetesi, buna birkaç madde daha eklenebilir. Burada bir maddenin olmadığı zamanlarda, şampiyonluktan söz etmek zordur. Bundan dolayı, sezon içersinde gelen Teknik Direktörün işi çok zordur. Başkasının hazırladığı kadroyu başarıya taşımak, hiç de kolay değil.

Antrenör olmak kolay değil. Bir beceriyi bir kişiye öğretmek yetenek ister. Öğretmenlik sonradan öğrenilmez. Sanatçı da öyledir. Yani, sanatçı doğar. Sporcu doğar, Öğretmen doğar. Bu meslekler sonradan öğrenilmez. Sonradan öğrenilen mesleklerin temeli zayıf olur. Nasıl yaptığından çok, bunu yapabilmeyi başkasına nasıl öğrettiğin çok önemlidir.

İşte bu noktada Teknik Direktörlerin antrenman programını futbolculara nasıl uyguladığı ve futbolcuyu antrenmanın içine nasıl çektiği çok önemlidir. İşte bunu herkes yapamaz.

İşte çok eleştirdiğimiz, yerden yere vurduğumuz, alıp sattığımız antrenörlerin işini herkes yapamaz. Eleştirirken lütfen bunları göz önüne alarak eleştirelim. Mustafa Denizli’nin, Güvenç Kurtar’ın çok yapacağı bir şey yok.

Türkiye liglerinde kötü antrenör yok. Sadece kötü yönetilen kulüpler var.

Sabretmekten başka çare de yok. Şampiyonluk hayallerimizi ertelemeliyiz.

Eğer Trabzon Spor Kulübü ve taraftarı sabretmeyip Ersun Yanal’la yollarını ayırsaydı bu gün Trabzon Spor Ligin yirminci sırasında olurdu. Aynı şey Sivas Spor içinde geçerli.

Ya şimdi, şampiyonluğun en büyük adayı. Seneye ise Avrupa’da gururumuz olacak bu iki takım. Bunu buraya yazıyorum.

