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    Bir tabuttan diğerine koştu

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    04.01.2018 - 23:22 | Son Güncelleme:

    Maltepe’de, babaları Ali Yardım’ın öldürdüğü Elif Mina (4) ve Miray Hira’nın (2) cenazesinde acı dolu anlar yaşandı. Anne Dilek Yardım, bir tabuttan diğerine koşup sarıldı, gözyaşlarına boğuldu.

    SANCAKTEPE’deki Hz. Ali Camisi’ne Elif Mina’nın tabutu cenaze aracının arkasında, Miray Hira’nın tabutu ise aracın içinde getirildi. Acılı anne Dilek Yardım, çocuklarının tabutlarını cenaze aracından musalla taşına kadar taşıdı.

    Çocuklarının emziklerini sürekli elinde tutan genç kadın, tabuta kapanıp gözyaşı döktü. Acılı anne, “Biz üçümüzdük annem. Yavrularım, kuzularım. Bu ecel değil. Bizim bizden başka kimsemiz yoktu. Benim çocuğum emziksiz uyuyamaz. Hiç ayrılmadık biz. Gitti benim yavrularım, kınalı kuzularım. Ne olur uyan Elif’im, ‘Anneciğim şaka yaptım’ de. Gül kokulu kuzularım. Ben daha dün sizi yıkadım” diye ağladı.

    ‘HEPİNİZE YALVARDIM’
    Anne Dilek Yardım, cinayetlerden önce duyulmayan yardım çığlığını ise “Çocuklarımı vermeyin dedim. Çocuklarımı öldürecek, vermeyin dedim. Hiç biriniz sahip çıkmadınız bana. Hepinize yalvardım, hepinizin kapısını çaldım. Korumadınız kollamadınız bizi” sözleriyle anlattı. Acılı anne, ön safta yer alarak çocuklarının cenaze namazını kıldı. Dilek Yardım, cenaze namazının ardından çocuklarının tabutlarını yine cenaze aracına kadar taşıdı.

    Etiketler: aile içi şiddet , gazetehaberleri
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