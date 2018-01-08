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    Bir tablet ve 3 cep telefonu için... Baltalı dehşet

    İHA
    08.01.2018 - 14:01 | Son Güncelleme:

    Adıyaman’da bir işyerinin camlarını baltalarla kırarak hırsızlık yapan 2 kişi önce güvenlik kameralarına, sonra ise polis ekiplerine yakalandı.

    Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi'nde bir işyerine gece saatlerinde gelen maskeli 2 kişi ellerindeki baltalarla işyerinin camlarını kırdı. Daha sonra içeri girerek telefonların ve tabletin bulunduğu cam dolabı da baltayla kırıp iş 3 adet cep telefonu, 1 adet tablet ve bir miktar para alarak kaçtılar. Bir süre sonra durumu fark eden vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince inceleme yapıldı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerde, hırsızlık anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler, kimlikleri belirlenen S.K. ve A.Y.'a ulaşarak gözaltına aldı. Şahısların üzerinde işyerinden çalınan telefonlar, tablet ve para ele geçirildi. Polis merkezinde ifadeleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen S.K. ve A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

     

    Etiketler: Adıyaman , balta
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