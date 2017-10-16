Bir star olsaydınız, sözleşmenize nasıl bir madde ekletirdiniz?







İş görüşmeleri için masaya otururken eminim aklınızda birkaç madde olacaktır. Özel sağlık sigortası var mı? Yol, yemek dahil mi? Esnek çalışma saatleri ne kadar esnek? Yurt dışı imkanları ne durumda?

Bu anlarda, hiç üst düzey bir CEO’nun sözleşmesinde ne gibi şartlar olacağını düşündüğünüz oluyor mu? Ya da işinin ehli bir ressam, bir proje için anlaşırken neler istiyor olabilir? İsim yapmış bir bateristin de illa ki nazı geçiyordur.

Peki ya dünya starları? Düşünsenize, herkes sizin filmlerinizi izliyor ya da milyonlar şarkılarınızı hep bir ağızdan söylüyor. Sette ya da kuliste mutlaka olmasını istediğiniz bir şey illa ki olurdu. Bir yandan hayal ederken, bir yandan da gelin starların isteklerine bakalım.

Jennifer Lopez

Vücuduna yaptırdığı sigortalar gibi konularla gündeme gelen Lopez, elbette burada da yerini bulacaktı. Soyunma odasında sanıyorum ki, kafasını bosaltmak isteyen Lopez, renk farklılıklarından hoslanmıyor ve o nedenle, her seyi beyaz istiyor. Beyaz ciceklerden tutun da, kanepeye kadar…

Mary J. Blide

R&B ve Hip Hop dinleyenlerin yakından tanıdığı Mary J. Blinde’ın isteği tamamen hijyen ile ilgili ve anlaşılır. Sözleşmesine, gittiği her konser için odasına sıfır bir klozet kapağı takılmasıyla ilgili bir madde ekletiyor.

Christina Aguilera

Bütün dünyanın tanıdığı bir star, özel çiçekler ya da her daim hazır olan bir masör istese, muhtemelen yadırgamazdık. Christina Aguilera’nın istekleri çok daha sıradan. Soyunma odasında mutlaka soya sütü, soya peyniri, C vitamin ve ekinezya olmasını talep ediyor. Çılgın bir hayat yaşadığını düşünen herkes, artık Christina’nın sağlığına önem verdiğine emin olabilir.

80’lerden Van Halen

80’leri 80’ler yapan, biraz da o dönemin rock grupları. O dönemde sözleşmelere enteresan maddeler eklemek modaydı ve bunların en enteresanı aslında bir test maddesi ekleyen Van Halen’dı. Van Halen uzun sözleşmelerin okunduğundan ve asıl önemli maddelerin gözden kaçmadığından emin olmak için inanılmaz saçma, ama bir o kadar da zekice sahte bir madde ekliyordu: Odada m&m çikolatalarının kahverengi olanlarının asla olmaması gerekiyordu! Bu sayede, grup sözleşmelerinin okunup okunmadığı tek bakışta test edebiliyordu.

Paul McCartney

Paul McCartney’nin vegan olduğunu kaçınız biliyor? Herhangi bir şekilde çalışmış olsaydınız, mutlaka haberiniz olurdu; çünkü sözleşmesinde en önemli madde hayvan ürünlerinin olduğu yemeklerin olmamasıyla ilgili. Üstelik sadece yemeklerle de kalmıyor, kulislerdeki mobilyalarda ya da kostümlerinde gerçek ya da sahte hayvan derisi kullanılmasını yasaklayan bir madde de ekletiyor. The Beatles’a da bu duruş yakışırdı zaten.





Yazan: Yeşer Sarıyıldız