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Bir şirket çalışanı yanlış anladı, gerçek ortaya çıktı

Burak COŞAN
20.10.2017 - 12:42 | Son Güncelleme:

BİR tur seyahat acentesi tarafından şirket içinde yapılan bir yazışmada “9 Ekim’de yürürlüğe giren Türk vatandaşlarına yönelik Amerika vize başvurularının askıya alınma kararı sonrası, Schengen ülkelerinden de iş yavaşlatma veya durdurma duyuruları gelmeye başlamıştır” ifadelerinin kullanılması ve arkasından bu yazının dışarı sızması ortalığı karıştırdı.

Özellikle sosyal medyada yayılan paylaşım sonrasında AB ülkelerinden de vize yasakları mı geldi soruları sorulmaya başladı.

Ancak şirket içi yazışmanın birBir şirket çalışanı yanlış anladı, gerçek ortaya çıktı çalışanın yanlış anlaması sonrası gerçekleştiği ifade edildi.

DIŞİŞLERİ DEVREYE GİRDİ

Diplomatik kaynaklar şu bilgilendirmeyi yaptı: 

“Sosyal medyada dolaşan bazı mesajlarda Macaristan, Portekiz, Norveç, Slovenya, Avusturya, İtalya, Hollanda ve Fransa’nın ABD kararından sonra ülkemizde vize başvurularını durdurma yoluna gittiği veya başvuruların sonuçlanma süresini uzattığı kaydedilmektedir. Bu çerçevede temas edilen Ankara’daki AB Delegasyonu, Macaristan, Portekiz, Norveç, Slovenya, İtalya, Hollanda ve Fransa Büyükelçilikleri mesajın içeriğini kesin surette reddetmişler, ülkemizdeki vize başvurularının olağan prosedür kapsamında sorunsuz olarak sürdürüldüğünü vurgulamışlardır."

Şirket içi yazışmada şu ifadeler kullanıldı

Seyahat acentesi tarafından şirket içinde yapılan yazışmada ise şu ifadeler yer almıştı:

-Macaristan, Portekiz, Norveç ve Slovenya: İkinci duyuruya kadar, seyahat tarihi 20 kasım ve sonrası olan hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir.

-Avusturya: Vize başvuruları kabul ediliyor ancak sistem kaynaklı problem sebebiyle, vizelerin sonuçlanma sürelerinin uzayacağı yazılı olarak bildirilmiştir.

-İtalya: Vize başvuruları kabul ediliyor ancak sistem kaynaklı problem sebebiyle vize sonuçlanma süreleri uzamıştır.

-Hollanda: Vize başvuruları alınıyor ancak altyapı çalışmaları sebebiyle, vize sonuçlanma süreleri uzamıştır.

-Hollanda: Vize başvuruları alınıyor ancak altyapı çalışmaları sebebiyle vize sonuçlanma sürelerinin uzayacağı yazılı olarak bildirilmiştir.

-Fransa: 3 iş günü olan vize işlem süresi 5 iş günü ve üzeri olarak güncellenmiştir. 

 

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Etiketler: Schengen ülkeleri , vize krizi , son dakika , dışişleri bakanlığı
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