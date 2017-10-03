Bir sınav merkezi olacak, hepsi bu

MECLİS’te dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, liseye geçişte uygulanacak model ve üzerinde çalışılan sistemle ilgili şunları söyledi: “TEOG’la ilgili gerekli açıklamaları yaptık. Detaylar çalışılıyor. Sınavsız öğrencilik olur mu? Tabii ki öğrenciyseniz hayatınız sınav demektir. Eskiden sözlü sınavlar da vardı. Şimdi var mı, bilmiyorum. Yazılı sınavlar her sınıfta olacak, o sınavlardan birisi de merkezi sistemli olacak. Hepsi bu. Okuldaki sınavlardan bir tanesi soru havuzundan merkezi şekilde olacak, hepsi bu. Merkezden yapılmasa da bu sınav yapılacak.”

TOP, TÜFEK DEĞİL BİLGİ ÖNEMLİ

Başbakan Yıldırım daha sonra Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde ALP Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesis açılış törenine katıldı. Yıldırım törende yaptığı konuşmada ise özetle şunları söyledi: “Dünya hızla bilgi çağına geçiyor. Tankı, topu, tüfeği değil, bilgiye sahip olan üreten toplumlar bir adım öne çıkıyor. Bundan mahrum olanlar geride kalıyor. Gökyüzü ve uzay da yeni bir alan olarak önümüzde duruyor. Bugün havacılık ve uzay konularında üreten ülkeler siyasi, ekonomik, askeri olarak daha güçlü hale geliyor. Bölgesel politikaları belirleyen ülkelere dönüşüyor.

2020 YILINDA UZAYDAYIZ

Uydularımızda sinyallerimizi Asya, Avrupa ve Afrika’da 118 ülkede 3 milyar insana ulaştırabiliyoruz. Göktürk 2’yi uzaya gönderdik. Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türk SST 6 A başladı. 2020 yılında uzayda yerini alacak. Kendi uydularımızı tasarladığımız gibi üretimine de başlamış bulunuyoruz. Uzay ve havacılıkta milli güvenliğin sağlanması adına Türkiye uzay ajansını kurma kararını aldık ve meclise gönderdik. Bu yasama döneminde Türkiye uzay ajansı da kurulmuş olacak.”

‘MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ’

Bizim amacımız kimseyle kavga etmek değil. Ama ülke bütünlüğümüze herhangi bir tehdit olursa buna en iyi şekilde hazırlanmamız gerek. Bir yerde referandum öbür tarafta PKK’nın yeğenleri kuzenleri orada bir devlet kurma sevdasına giriyor. Bunlar bizim tarafımızdan hoş karşılanmaz. Yöneticilerin ihtirasları uğruna bölgedeki insanları ateşe atmaları, onların geleceğini karartmalarına izin veremeyiz. Irak, Suriye bölge ülkeleri ve dünya kamuoyuyla beraber hareket ederek burada zaten var olan otorite boşluğu krizi, kaosu da genişletecek. Küresel terör örgütlerini daha da teşvik edecek adımlara asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda duruşumuz çok nettir. Irak ve Suriye’de yeni bir devlet oluşturma çabaları kimden gelire gelsin Türkiye için bir mili güvenlik meselesidir. Milli güvenlik meselesinde de Türkiye her türlü adımı atma hakkını saklı tutmaktadır.

Bunu bütün dünya bilmelidir. Kimseye düşmanlığımız yok husumetimiz yok. Amacımız

bölgede ve dünyada dostlukları artırmak, düşmanlıkları azaltmaktır.