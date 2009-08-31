Bir ÅŸeyler ters gidiyor Trabzonsporâ€™da. HeyecanÄ±nÄ± daha ilk haftada kaybetmiÅŸ.

SÄ±kÄ±lÄ±yoruz maÃ§Ä± seyrederken. HÄ±rs yok, istek yok, amaÃ§ yok.Â

Birileri Ã§Ä±kÄ±p anlatmasÄ± gerekiyor, bu gidiÅŸatÄ±n sonu ne olacak.Â

Acaba SayÄ±n Broos takÄ±mla iletiÅŸimi kuramadÄ± mÄ±? Kopukluk olduÄŸu Ã§ok belli.

Kadir Esaspehlivan yazÄ±yor

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Metin Diyadin saha kenarÄ±nda, ama Broos benÃ§te.

Bursasporâ€™u tebrik ediyorum. Ã‡ok iyi, Ã§ok istekli ve bilerek maÃ§ oynadÄ±lar.

MotivasyonlarÄ± Ã§ok yÃ¼ksekti. AnlaÅŸÄ±lan Ã¼Ã§ puanÄ± almak iÃ§in gelmiÅŸlerdi.

Eskiden Trabzonâ€™a takÄ±mlar gelirken, bir puanÄ± hedeflerlerdi. Åžimdi hedef Ã¼Ã§ puan.

Vay be ne hallere dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ koskoca Trabzonspor.

Her zaman yazmÄ±ÅŸÄ±mdÄ±r yazÄ±larÄ±mda, bu Bursaspor Ã§ok canlar yakacak diye.

ErtuÄŸrul SaÄŸlam futbolcularÄ± maÃ§a Ã§ok iyi motive ediyor.

Egemen bugÃ¼n sahada yoktu, Ä±ska geÃ§en de yoktu. GÃ¶khan Ãœnalâ€™Ä±n yerinde Engin olsaydÄ± beklide gole daha yakÄ±n olurdu Trabzonspor. Colman Ã§ok top kaybetti ve Ã§ok hatalÄ± paslar verdi. Herkes kafasÄ±na gÃ¶re oynadÄ±, ne oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendileri bile bilemiyordu. Tony Sylva ile olmayacak bu iÅŸ, acilen iyi bir kaleci gerekiyor.

TribÃ¼nlerde Ã§ok boÅŸluklar vardÄ±. AsÄ±l ÅŸimdi seyirciye ve taraftara ihtiyacÄ± var Trabzonsporâ€™un.

KÃ¶tÃ¼ gÃ¼nlerin acÄ±larÄ±, paylaÅŸÄ±nca azalÄ±r. Hakem Ã§ok iyi bir maÃ§ yÃ¶netti.

SÃ¶ylenecek tek bir kelime yok.

Peki ne olacak bu iÅŸin sonu. DÃ¶rt maÃ§ geride kaldÄ±, bu dÃ¶rt maÃ§tan 7 puan Ã§Ä±kartmasÄ± gerekiyordu Trabzonsporâ€™un ama olmadÄ±.

AntrenÃ¶r tepkisi oluÅŸmuÅŸ Trabzon camiasÄ±nda, kulaÄŸÄ±ma sÃ¶ylentiler geliyor, inÅŸallah doÄŸru deÄŸildir.ÂDiyelim ki yeni bir antrenÃ¶r getirildi, hangi futbolcularla yÃ¼rÃ¼yecek bu iÅŸ.

Bu futbolcularla mÄ±? Ã‡ok zor. Bu kadronun yarÄ±sÄ± en kÄ±sa zamanda deÄŸiÅŸtirilmezse bu gemi limandan dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kamaz.

Acil olarak KulÃ¼p YÃ¶netiminin radikal kararlar almasÄ± gerekiyor. Para bulunacak ve Trabzonsporâ€™u ilk Ã¼Ã§ sÄ±raya taÅŸÄ±yacak futbolcular alÄ±nacak. Bunun baÅŸka Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ yok.

Futbolcu dediÄŸin top oynayacak. Sahada yÃ¼rÃ¼yÃ¼p ahkam kesmeyecek.

Trabzonsporâ€™un antrenÃ¶re deÄŸil futbolcuya ihtiyacÄ± var.

Gereken neyse yapÄ±lsÄ±n artÄ±k.