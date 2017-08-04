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    Bir sabah uyandım Madonna aradı

    Hürriyet Haber
    04 Ağustos 2017 - 12:28Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 12:30

    Markasını kuralı iki yıl oldu; Rihanna’dan Lady Gaga’ya tüm yıldızları giydirdi. Hayran listesine son olarak da Madonna’yı ekledi. Moda dünyasında ışıldayan 26 yaşındaki Dilara Fındıkoğlu ile konuştuk: “Türklerin moda anlayışının lale ve çini deseninde kaldığını düşünüyorum.”

    Bir sabah uyandım Madonna aradıGeçen haftadan harika bir gelişme; Madonna tasarımınızla sahne aldı. Bu süreç nasıl gelişti?
    -Madonna’nın stil danışmanı B. Åkerlund ile zaten bir süredir iletişim içerisindeyim. Çekimleri için benden ürün istemişti, kendisi de ürünlerimi giymişti. Bir sabah uyandım, bir baktım bu sefer Madonna için özel bir kıyafet yapmam istenmiş.

    Lady Gaga’dan Rihanna’ya birçok isim sizi tercih etmişti... Yine de Madonna’dan böyle bir istek gelmesi, sizi heyecanlandırdı mı?
    -Şu ana kadar giydirdiğim kişiler için çok heyecanlanmamıştım ama bu sefer farklıydı. Madonna gibi bir moda ikonunu giydirmek bu işi yapan herkesin hayali... Benim bu hayali daha bu işe başlayalı iki sene bile olmadan gerçekleştirmiş olmam çok mutluluk verici ve motive edici.

    Daha çok yolumuz var

    Neden bir Türk yıldızla çekim yapmıyorsunuz?
    -Başlıca sebebi yaptığım işin henüz anlaşılmıyor olması. Gelen kişinin, tasarımlarımı sırf Madonna ve Lady Gaga giydiği için değil, yaptığım işin derinliğini anlayarak gelmesi gerekiyor. Madonna’nın tasarımımı giymesinin ardından yapılan bazı yorumlar maalesef hâlâ vizyon eksikliğini gösteriyor. Açıkçası Türklerin moda anlayışının lale ve çini deseninde kaldığını ve bunu aşana kadar daha çok yolumuzun olduğunu düşünüyorum. O zamana kadar bu kafa yapısındaki kişilerle iş birliği yapmayı düşünmüyorum.

    Yeni işbirlikleriniz neler olacak?
    -Eylülde Londra’da üçüncü koleksiyonumu sergileyeceğim. Ve ilk defilemi yapacağım, onun için heyecanlıyım. Geçen koleksiyonda Marilyn Manson’ın albüm tanıtım ürünlerini tasarlamıştım. Onun dışında Fransız markası ‘Each Other’ için hazırlamış olduğum kapsül koleksiyon da Paris Moda Haftası’nda gösterilecek.

    Bir sabah uyandım Madonna aradı
    Madonna, Leo DiCaprio’nun Saint Tropez’deki yardım gecesine, Fındıkoğlu tasarımıyla katıldı.

    Etiketler: dilara fındıkoğlu , Rihanna , Lady Gaga , madonna , Stil
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