Bir restoranda çalışmadan öğrenemeyeceğiniz 11 mutfak hilesi

BuzzFeed yazarlarından Jesse Szewczyk, hayatı boyunca restoranlarda çalışmış. Dolayısıyla bu kısa yolların önemli bir kısmına fazlasıyla hakim. Neyse ki bildiklerini BuzzFeed okurlarıyla da paylaşmaya karar vermiş. Gelin hep birlikte okuyalım, öğrenelim:

1- Biberiye, dereotu gibi yeşilliklerinizi nemli kağıt havluya saklarsanız, hem sararmaz hem de yumuşamazlar. Yeşillikleri eve getirir getirmez nemli havluya sarıp bir plastik torbaya koyun. Marul benzeri yeşillikler için ise kuru kağıt havlu kullanmalısınız.

2- İyice mühürlenmesini istiyorsanız, etinizi pişirmeden önce mutlaka kağıt havlu kullanarak kurulayın.

3- Eti mühürlemeden önce malzemelerinizi hazırlarken tavanızı iyice ısınması için ocağa koyun.

4- Etlerinizi dilimlemeden önce birazcık dondurun. Kesmeye başlamadan önce 15 dakika kadar buzlukta tutarsanız etleriniz daha kolay kesilecektir.

5- Bol miktarda sebze dilimleyecekseniz ve hepsi aynı kalınlıkta muntazam dilimler olsun istiyorsanız bu endüstriyel rendelerden kullanabilirsiniz.

6- Soslarınızın pürüzsüz olmasını istiyorsanız, koni şeklindeki bu süzgeçlerden yardım alın. Bu süzgeçlerin özelliği deliklerinin çok küçük olması sayesinde en ufak istenmeyen parçaları bile yakalayabilmesi.

7- Mutfak aletlerinizi süslü dükkanlar yerine toptancılardan alın. Böylece daha yüksek kaliteli ürünlere daha makul fiyatlara erişebilirsiniz.

8- Tuz konusunda elinizi korkak alıştırmayın. Çünkü yemeğe lezzetini veren en önemli öğelerden biri tuzdur. Ancak tabii ki nerede duracağınızı da bilmeniz gerekir.

9- Kemikler, kabuklar, kökler, saplar... Bunlar mutfağınızdaki gizli lezzet silahlarıdır. Atmak yerine plastik bir poşete koyup buzluğa atın. Lazım olduğunda et suyu, sebze suyu, sos vb. yapmak için malzemeniz hazır.

10- Yapışmaz tavalar yumurta pişirmek dışında pek işe yaramaz çünkü yeterince ısınmazlar. Onun yerine paslanmaz çelik ya da döküm tavalar kullanabilirsiniz.

11- Badem ya da susam gibi tohumlar ve çekirdekler kullanacaksanız mutlaka kavurun. Lezzetleri çok daha kuvvetli olacaktır.

KİLİTLİ POŞETLERİ SADECE YİYECEK SAKLAMAK İÇİN KULLANABİLECEĞİNİZİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ?