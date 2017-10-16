Haberler>Kelebek Magazin>Gurme Haberleri>Bir restorana gittiğinizde asla sipariş etmemeniz gereken 5 şey

Bir restorana gittiğinizde asla sipariş etmemeniz gereken 5 şey

Dışarıda yemek yemeye gittiğinizde nasıl sipariş verirsiniz? Menüyü saatlerce okuyup, masaları garsonla tek tek tartışarak mı, yoksa "En kısa yol bildiğim yoldur" deyip her zaman yediğinizi seçerek mi? Peki restoranlarda sipariş etmemeniz gerekenleri biliyor musunuz?

Fotoğraflar: Alamy
16.10.2017 - 15:58

ABD'li içerik sitesi INSIDER, bu soruyu New York'un en popüler restoranlarından Ruffian Wine Bar & Chef's Table'ın şefleri Josh Ochoa ve Andy Alexandre'a sordu. Aldıkları cevaplar size, bugüne kadar yiyİp içtiklerinizi sorgulatabilir.

Yeşil Salata
Neredeyse her menüde birkaç salata çeşidi vardır. Hele ki vejetaryen ya da vegansanız seçiminizin salata olması çok muhtemeldir. Ancak bu salatalar genellikle menünün en sıkıcı maddesi olurlar. Paranızın karşılığını almak istiyorsanız başka bir şey sipariş etmeye çalışın.

Bir restorana gittiğinizde asla sipariş etmemeniz gereken 5 şey

Marine Balık
"Ceviche" olarak da bilinen Latin Amerika kökenli bu balık yemeği, çiğ balığın limon suyunun asidiyle "pişirilmesi"yle yapılıyor. Eğer doğru düzgün yapılmazsa ağızda dağılan bir balık değil, lastik gibi bir şey yemek zorunda kalıyorsunuz. İlla balık sipariş edecekseniz gerçekten pişmiş olanını tercih edin.

Bir restorana gittiğinizde asla sipariş etmemeniz gereken 5 şey

Karpuz ve Beyaz Peynir
Türkiye'de yaz aylarının vazgeçilmez ikililerinin başında gelen karpuz-peynire Ochoa ve Alexandre ne yazık ki geçer not vermemiş: "Ne zaman bu tabağı sipariş etsek, hayal kırıklığına uğradık." Belki de doğru karpuz ve doğru peynire denk gelmemişlerdir, kim bilir...

Bir restorana gittiğinizde asla sipariş etmemeniz gereken 5 şey

Somon
Bugüne kadar yediğiniz ve "Unutulmazdı" dediğiniz bir somon yemeği var mı? Zannetmiyoruz. Onun yerine güveçte güzelce pişmiş bir balık ya da midye yemeği sipariş ederseniz damak zevkiniz gelişecektir.

Bir restorana gittiğinizde asla sipariş etmemeniz gereken 5 şey

Ucuz İstiridye
İstiridye ucuz bir ürün değildir ve gittiğiniz restoranda aşırı iyi bir fiyata satılıyorsa, bu sizin kazançlı olduğunuz anlamına gelmez. Bilakis kalitesiz bir istiridye yemek üzere olduğunuz anlamına gelir. Hele ki istiridyelerinizde güçlü bir balık kokusu varsa, hızla oradan kaçmanızı tavsiye ederiz.

Son Güncelleme :
Etiketler: Restoran , dışarıda yemek yemek
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri