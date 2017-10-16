Bir restorana gittiğinizde asla sipariş etmemeniz gereken 5 şey

ABD'li içerik sitesi INSIDER, bu soruyu New York'un en popüler restoranlarından Ruffian Wine Bar & Chef's Table'ın şefleri Josh Ochoa ve Andy Alexandre'a sordu. Aldıkları cevaplar size, bugüne kadar yiyİp içtiklerinizi sorgulatabilir.
Yeşil Salata
Neredeyse her menüde birkaç salata çeşidi vardır. Hele ki vejetaryen ya da vegansanız seçiminizin salata olması çok muhtemeldir. Ancak bu salatalar genellikle menünün en sıkıcı maddesi olurlar. Paranızın karşılığını almak istiyorsanız başka bir şey sipariş etmeye çalışın.
Marine Balık
"Ceviche" olarak da bilinen Latin Amerika kökenli bu balık yemeği, çiğ balığın limon suyunun asidiyle "pişirilmesi"yle yapılıyor. Eğer doğru düzgün yapılmazsa ağızda dağılan bir balık değil, lastik gibi bir şey yemek zorunda kalıyorsunuz. İlla balık sipariş edecekseniz gerçekten pişmiş olanını tercih edin.
Karpuz ve Beyaz Peynir
Türkiye'de yaz aylarının vazgeçilmez ikililerinin başında gelen karpuz-peynire Ochoa ve Alexandre ne yazık ki geçer not vermemiş: "Ne zaman bu tabağı sipariş etsek, hayal kırıklığına uğradık." Belki de doğru karpuz ve doğru peynire denk gelmemişlerdir, kim bilir...
Somon
Bugüne kadar yediğiniz ve "Unutulmazdı" dediğiniz bir somon yemeği var mı? Zannetmiyoruz. Onun yerine güveçte güzelce pişmiş bir balık ya da midye yemeği sipariş ederseniz damak zevkiniz gelişecektir.
Ucuz İstiridye
İstiridye ucuz bir ürün değildir ve gittiğiniz restoranda aşırı iyi bir fiyata satılıyorsa, bu sizin kazançlı olduğunuz anlamına gelmez. Bilakis kalitesiz bir istiridye yemek üzere olduğunuz anlamına gelir. Hele ki istiridyelerinizde güçlü bir balık kokusu varsa, hızla oradan kaçmanızı tavsiye ederiz.
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