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    Bir ressam olarak Margaret Atwood!

    HÃ¼rriyet Haber
    22.10.2017 - 16:22 | Son GÃ¼ncelleme:

    Edebiyat dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±z ismi Margaret Atwood'un elinden Ã§Ä±kan sanat iÅŸi, Venedik'te sergileniyor.

    KanadalÄ± dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ edebiyatÃ§Ä±, son dÃ¶nemde 'The Handmaid's Tale' adÄ±yla TV'ye uyarlanan romanÄ± 'DamÄ±zlÄ±k KÄ±zÄ±n Ã–ykÃ¼sÃ¼' ile geniÅŸ kitlelerin ilgisine mazhar olan yazar Margaret Atwood'un Ã§izimleri Venedikâ€™teki Luciano Benettonâ€™Ä±n koleksiyonunda sergilendi. Sanatatak.com'un haberine gÃ¶re,Â 77 yaÅŸÄ±ndaki Man Booker Ã¶dÃ¼llÃ¼ Margaret Atwoodâ€™un bir eserinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± ve 29 AÄŸustos 2017â€™de baÅŸlayan 'Imago Mundi' sergisi 29 Ekimâ€™e dek sÃ¼recek. Ã‡alÄ±ÅŸmayÄ± da iÃ§erenÂ Luciano Benettonâ€™un koleksiyonunda 140 Ã¼lkeden 20 bin sanat iÅŸi yer alÄ±yor.
    KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n 10 santimetreye 12 santimetrelik eserler Ã¼reterek ve Ã¼cret olmadan dahil olduÄŸu koleksiyona Atwood'unÂ katkÄ±sÄ± 2015 yapÄ±mÄ± 'Author Portrait' (YazarÄ±n Portresi) isimli Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmada sarÄ± bir arka plan Ã¼zerinde yazarÄ±n yÃ¼zÃ¼, bÃ¶cekler ve yÄ±ldÄ±zlar iÃ§inde 'A' harfi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.
    Koleksiyon Venedik'tekiÂ Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Artâ€™ta sergileniyor.Â 

    Bir ressam olarak Margaret AtwoodÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  ÂMargaret Atwood


    Etiketler: Kitapsanat , Sergi
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