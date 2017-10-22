Bir ressam olarak Margaret Atwood!

KanadalÄ± dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ edebiyatÃ§Ä±, son dÃ¶nemde 'The Handmaid's Tale' adÄ±yla TV'ye uyarlanan romanÄ± 'DamÄ±zlÄ±k KÄ±zÄ±n Ã–ykÃ¼sÃ¼' ile geniÅŸ kitlelerin ilgisine mazhar olan yazar Margaret Atwood'un Ã§izimleri Venedikâ€™teki Luciano Benettonâ€™Ä±n koleksiyonunda sergilendi. Sanatatak.com'un haberine gÃ¶re,Â 77 yaÅŸÄ±ndaki Man Booker Ã¶dÃ¼llÃ¼ Margaret Atwoodâ€™un bir eserinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± ve 29 AÄŸustos 2017â€™de baÅŸlayan 'Imago Mundi' sergisi 29 Ekimâ€™e dek sÃ¼recek. Ã‡alÄ±ÅŸmayÄ± da iÃ§erenÂ Luciano Benettonâ€™un koleksiyonunda 140 Ã¼lkeden 20 bin sanat iÅŸi yer alÄ±yor.

KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n 10 santimetreye 12 santimetrelik eserler Ã¼reterek ve Ã¼cret olmadan dahil olduÄŸu koleksiyona Atwood'unÂ katkÄ±sÄ± 2015 yapÄ±mÄ± 'Author Portrait' (YazarÄ±n Portresi) isimli Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmada sarÄ± bir arka plan Ã¼zerinde yazarÄ±n yÃ¼zÃ¼, bÃ¶cekler ve yÄ±ldÄ±zlar iÃ§inde 'A' harfi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Koleksiyon Venedik'tekiÂ Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Artâ€™ta sergileniyor.Â



Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÂMargaret Atwood





