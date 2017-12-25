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Bir panik atak hastasına söylememeniz gereken 5 söz

Biri panik atak krizi yaşarken dünya gerçekten onun için çekilmez bir hal alır. Tüm vücudunu gerçek olmayan bir korku seli kaplar ve bu da aşırı tepkiler vermesine neden olur. Kalbi hızla atmaya başlar ve bu nefes dengesinin bozulmasına neden olur. Bu bir uçurumdan düşmekle adeta aynı şeydir. Bu nedenle karşınızda panik atak yaşayan birine ne söylediğinizin önemi büyüktür. Eğer aşağıdaki 5 cümleyi kuruyorsanız, kurmayın. Hiç konuşmayın daha iyi...

Kaynak: Doğan Burda
25.12.2017 - 13:07 | Son Güncelleme :

"Durdur şunu."

Emin olun bunu yapabilseydi, yapardı. Ancak panik atak sırasında beyin bir tehlikede olduğunu düşünür ve bundan kurtulmak için tepki verir. O anda karşınızdakinin mantığı tamamen kapalıdır ve duygusal beyin ön plandadır. Bu nedenle durdurun demek kolaydır. Demeyin.

Bir panik atak hastasına söylememeniz gereken 5 söz

"İyisin."

O anda karşınızdaki kişi aslında iyi değildir. Panik atak kişinin tepkisini kontrol etmek konusunda sıkıntıya sokar. Bu nedenle kişinin yaşadığı endişe miktarını arttırıyor olabilirsiniz. İyisin dedikçe ona kötü olmayı hatırlatıyorsunuz.

Bir panik atak hastasına söylememeniz gereken 5 söz

"Sakin olmaya çalış!"

Aniden ortaya çıkan panik ataklar birkaç dakika ya da daha uzun sürebilir. Bu durumla düzenli olarak karşı karşıya kalan kişi psikoloğundan bununla başa çıkmanın yollarını öğrenebilir ama bu gerçekten üstesinden gelmesi zor bir durumdur. Yani karşınızdaki sakin olabilseydi olurdu bu nedenle bunu durmadan tekrarlamayın.

Bir panik atak hastasına söylememeniz gereken 5 söz

"Endişelenme."

"Düşünme" veya "Bu konuda endişelenme" gibi sipariş cümleler aslında panik atakları daha da kötüleştirebilir. Uzmanlar "Beynimize bir şey hakkında düşünmemesini veya düşünmeyi bırakmasını söylersek, bunu aslında beynimiz için vurgulamış oluruz" diyor. Yani bu sözün paradoksal bir etkisi var.

"Boş ver."

Birine güçlü ol ya da erkek ol gibi cümleler söylemek o kişinin zayıf olduğu ya da duygularının üstesinden gelemediği anlamına gelir. Bu nedenle karşınızdaki kişi onu küçümsediğinizi düşünebilir. Bu tür sözler durumu daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle ona karşı nazik olun ve yanlış şeyler söylememeye dikkat edin.

Etiketler: panik atak krizi , panik atak krizindeki kişilere söylenmemesi gerekenler
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