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"Bir oklava ve bir çuval un"dan bölgenin en büyük işletmesine

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ
10.09.2017 - 14:14 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 14:22

Iğdır'da "Nebahat abla" olarak bilinen kadın girişimci Nebahat Karadağ, amatör olarak başladığı mantı, erişte, yufka ve hengel gibi yöresel hamur işi üretiminde bölgenin en büyük işletmelerinden birinin patronu oldu.

Iğdır kent merkezinde 20 yıl önce bir sac, bir oklava ve bir çuval un ile başladığı işinde çocuklarıyla üretim yapan Karadağ, 15 ev kadınına da ev mantısı yaptırarak elde edilen ürünleri alışveriş, market ve bakkallardan oluşan 200 noktaya servis ediyor.

İki çocuk annesi Karadağ, yaptığı açıklamada, birçok olumsuzluğa rağmen yılmadan çalışıp işini büyüterek bugünlere geldiğini söyledi.
İşine ilk başladığı yıllarda kadın olması dolayısıyla çevrenin olumsuz tepkileriyle karşılaştığını belirten Karadağ, "İşime çok heyecanla ve güzel başladım. Bir sac, bir oklava, bir çuval un ve bir tezgahla başladım. İlk başta para kazanamadım ama yılmadım. Çalışma, para kazanma azmi hiç bir zaman beni bırakmadı. Hedefledim, bugün başaramazsam yarın başarırım dedim. Hep o niyetle çalıştım." dedi.

Karadağ, bir yola çıkmayı düşününce sonunda ölüm dahi olsa başarılı olmayı hedeflediğini, böylece işinde başarı sağladığını anlatarak, "İşe başladığım ilk yıllarda cebime para girmedi, ekmeğimi bile veresiye aldım. Un gerekti, unu da veresiye aldım, çalışıp borcumu kapattım. Önce aile içi zorluklar vardı, çevre zorlukları vardı. 'Gelindir niye çalışıyor, çalışmaya ne ihtiyacı var?' gibi sözler söylendi." ifadesini kullandı.
Bir oklava ve bir çuval undan bölgenin en büyük işletmesine

"ÇOCUKLARIM BENİ GEÇTİLER"

Kadın olarak hem çalışıp hem de çocuklarıyla ilgilendiğini vurgulayan Karadağ, adeta iş yerinde büyüyen çocuklarının da hamur işinde usta olduğunu aktararak, "Beni asıl bu mutlu etti. Şimdi çocuklarımla omuz omuza, her işi birlikte götürüyoruz. Bazen benden sonra aynı heyecanla devam edecekler mi diye düşünüyorum, bakıyorum ki onlar beni de geçmişler." sözlerine yer verdi.

"200 NOKTAYA ÜRÜN VERİYORUM"
İşini büyüterek bölgenin en büyük hamur ürünleri işletmeleri arasına girdiğinin altını çizen Karadağ, "200 noktaya ürün veriyorum. Kars ve Ağrı'nın ilçeleri, Nahçıvan ve Iğdır başta olmak üzere bize yakın tüm bölgelere ürün gönderiyoruz. Nahçıvan'da sadece yufka değil tüm ürünlerimizi sergiliyoruz, ürünlerimiz oradaki birçok markette satılıyor." diye konuştu.

Bir oklava ve bir çuval undan bölgenin en büyük işletmesine


Etiketler: Nebahat abla , bir çuval un , Iğdır kent merkezi
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