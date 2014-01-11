Gökçen Adar başka bir teklifte bulunmuş: “60 tarif annen yazsın, 60 tarif ben, bir o yakadan, bir bu yakadan tarifleri bir araya getirelim.”

İşte “Bir O Yaka Bir Bu Yaka” kitabı yazılmaya böyle başlamış.

Sonra tariflerin yazılması, yemeklerin yapılması ve fotoğraflanması...

Çorbalar, salata ve mezeler, sebze yemekleri, bakliyatlar, deniz ürünleri, et yemekleri, pilavlar, hamur işleri, tatlılar, çay saati, içecekler başlıkları altında toplanmış 120 tarif yer alıyor “Bir O Yaka Bir Bu Yaka”da.

Antik Çağ’dan bu yana yeme içme kültürünün en değerli ögeleriyle beslenmiş Ege’nin iki yakasından yemekleri bir araya getiren Adar ve Ekmekçioğlu’nun kitabı çok hoş fotoğrafları ve baskısıyla da dikkat çekici doğrusu.

Yeri gelmişken kitabın İnkılap Kitabevi tarafından basıldığını da belirteyim.

Portakallı Alman Pastası

Kekin hazırlanması için; oda sıcaklığında bekleyen yumurtalar derin bir kaba kırılıp üzerine ılık haldeki su ve toz şeker eklenerek mikserin yüksek devriyle 3-4 dakika kadar çırpılır.

Diğer taraftan un, vanilya ve kabartma tozu başka bir derin kapta elle karıştırılır. Karışım tel süzgeçle elenerek yumurtalı karışıma eklenir. Tahta kaşık ya da plastik spatulayla malzemeler karıştırılır.

25-30 santim çapındaki kek kalıbı (kelepçeli kek kalıbı da kullanılabilir) sıvıyağla iyice yağlanıp hazırlanan kek hamuru bu kalıba aktarılır.

Kek, 10 dakika önceden, 175 dereceye ve alt-üst konuma ayarlanmış fırında üzeri sararıncaya kadar, 30 dakika kadar pişirilip çıkarılır. Soğuması beklenip enlemesine ikiye bölünür.

Kremasının hazırlanması için; süt ve toz şeker küçük bir tencerede tel çırpıcıyla çırpılır. Un ve vanilya da ilave edilip iyice karıştırılır.

Tencere orta ısılı ateşin üzerine alınıp sürekli karıştırılarak krema katılaşıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirilir. Kaynamaya başlayan krema ocaktan alınır.

Henüz sıcakken içine yumurta sarıları ve krem peynir aktarılır. Mikserin yüksek devriyle 3-4 dakika kadar çırpılıp ılık hale getirilir.

Hazırlanan ılık krema kekin arasına ve üzerine bolca sürülür.

Üzerine portakal ya da ananas dilimleri yerleştirilir. Varsa çikolata parçalarıyla süslenir.

Buzdolabında birkaç saat bekletildikten sonra dilimlenerek servise sunulur.

Malzeme Listesi

Pandispanya için;

5 adet yumurta

(Oda sıcaklığında beklemiş olmalı.)

Türk kahvesi fincanıyla

4 fincan toz şeker

Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan ılık su

Türk kahvesi fincanıyla 5 fincan un

1 paket vanilya

1 paket

kabartma tozu

Ayrıca 2 adet orta boy portakal (5-6 dilim konserve de kullanılabilir.)

Krema için;

3 su bardağı süt

Yarım su bardağı

toz şeker

2 tepeleme

yemek kaşığı un

2 paket vanilya

3 adet

yumurtanın sarısı

1 paket krem peynir (Labne ya da herhangi bir peynir olabilir.)