Bir numara hangisi: Spotify mı Apple Music mi?

Spotify'ın 50 milyon ücretli kullanıcıya sahip olduğunu açıklamasının üzerinden yalnızca birkaç ay geçmişti. Firma şimdi bu sayıya bir 10 milyon ücretli kullanıcı daha ekledi. Ayrıca, Spotify geçen ay 140 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu ve Sony music ile yeni bir telif hakkı anlaşması yaptığını da açıklamıştı.

Spotify, en büyük rakibi Apple'dan kullanıcı sayısı olarak çok önde olsa da, yaptığı şeyi başarı olarak nitelendirebilmesi için bu kadarı yetmeyebilir.

Çalıştığı süre boyunca çok kazanç sağlasa da, firma henüz kâr yapabilmiş değil. Zararlarına rağmen, IPO olsun veya olmasın firmanın halka açılacağına dair birden fazla söylenti duymuştuk.

Müzik akışı yapmak işinin önemli bir kısmı olsa da Spotify sadece bekleyip her şeyi akışına bırakmayacak, firma kullanıcı deneyimini geliştirmek için sürekli olarak yeni özellikler deniyor. Elinde kesinlikle güzel bir ürün var, ama tarih bize bir şey öğrettiyse o da hiçbir zaman her şeyin aynı kalmayacağı.



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