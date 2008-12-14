Bir Mustafa Denizli bir Güvenç Kurtar

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Antrenörler değişti ya.Hani değişim olacaktı ya.Galibiyet serilerine başlanacaktı.Kötü gidişe bir son verilecekti!Yoksa sihirli değneklerini evde mi unuttular.Kurşun dökmediler mi yoksa. Falcı fala yanlış mı baktı.Bu hafta da yenilselerdi ne olacaktı.Tribünlerden istifa sesleri mi yükselecekti, derkenBursa spor Trabzon spor maçının son dakikalarında tribünlerdeki sesler hiç de iyi değildi.“Güvenç İstifa” tezahüratları yankılandı stat dan. Allah’tan son dakikada bir gol bularak maçtan galibiyetle ayrıldı Bursa spor.Ya berabere bitseydi, ya yenilseydi. Ne olacaktı!Beşiktaş zoraki bir gol attı da maçtan galibiyetle ayrıldı. Ya atamasaydı. Ne olacaktı!Taraftar sokağa dökülecek, hedefte Mustafa Denizli, Güvenç Kurtar olacak, yorumcular futbolcu hatalarından çok antrenör hatalarını tartışacak, manşetler üç gün hiç değişmeyecek.Ya sonra. Yine telefon trafiği.Bir kurtarıcı aranacak, getirilecek, iki maç sonra yine aynı senaryo devam edecek. Olan kulübün bütçesine olacak. Yıllık mali hedefler sarsılacak, para aranacak.Gelecek antrenör ne yapacak.Neyi değiştirecek, farklı bir sihir mi yapacak. Farklı bir antrenman programı mı biliyor.Sevgili taraftarlar!Her şeye rağmen takımınıza, antrenörünüze, kulübünüze sahip çıkın.Biliyoruz ki galibiyeti ve malubiyeti etkileyen faktörlerden ( Formsuzluk, sakatlık, uyumsuzluk, takım içi arkadaş ilişkileri, futbolculara verilen vaatler vs.) bir kişiye fatura kesilmez. Takım yenildi diye suçlu aramamalıyız.Mutlaka fatura kesilecekse tüm camia ya kesilir.Sen taraftar olarak üzerine düşeni yaptın mı?Kulüp tüm olanaklarını seferber etti mi?Kulüp psikologu tüm futbolcularla rutin görüşmelerini yapıp maçtan bir önceki antrenmandan önce teknik heyete raporunu sundu mu?Kulüp diyetisyeni futbolcuların aldığı ve harcadığı kalorilerin hesabını iyi tuttu mu?Kulüp doktoru sakatlıklara doğru teşhisi koyup doğru tedaviyi uyguladı mı?Sakatlıktan çıkan futbolcunun rehabilitasyonu doğru yapıldı mı?Futbolcu her zamankinden daha iyi oynayabilmek için verimli antrenman yaptı mı?Antrenör maçı kazanabilmek için rakibin bir önceki maçını seyredip yeterince taktikleri verdimi?Yardımcı antrenörler kamptan ayrılmadan kaleciyle, defansla, orta saha ile ve forvet ile grup olarak ayrı ayrı görüşüp motivasyonu arttıracak konuşmalar yaptı mı?Soyunma odasında formalar giyildikten sonra antrenör yardımcı antrenörlerin yaptığı konuşmaların aynısını ve aynı dilde tüm takıma yaptı mı?Antrenör maçı kazanacak tüm taktikleri verdi mi?Ve bundan sonra bütün iş futbolcularda…Maçtan önce ısınma antrenmanında futbolcular yeterince ısındı mı?Kılcal damarlarını açacak koşular yaptı mı?Yeterince esnetme hareketleri yapıldı mı?Maçı verilen taktiklere göre oynadı mı?İşte tüm bunlar yapıldıysa galibiyet mutlak sonuç olacaktır.Biri eksikse sonuç düşündürücüdür.Lütfen faturayı antrenörlerimize kesmeyelim. Bu değerli insanları kaybetmeyelim.Bir Mustafa Denizli, bir Güvenç Kurtar daha yok.