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    Bir motelde yapayalnızım

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 23:59Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 23:59

    BİR dönemin ünlü şarkıcı ve bestecisi İrlandalı Sinead O’Connor’ın (50) ABD’de 70 dolar (247 TL) ödediği bir motelden paylaştığı 12 dakikalık videosu hayranlarını kaygılandırdı.

    Bipolar hastası olan O’Connor, gözyaşları içinde, “Şu anda New Jersey’nin ucunda bir Travelodge motelinde yaşıyorum. Tek başınayım. Hayatımda doktorum, psikiyatristim dışında kimse yok. Bu acı verici bir şey” dedi.

    Etiketler: Sinead O’Connor , ABD , gazetehaberleri
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