Bir motelde yapayalnızım

Bipolar hastası olan O’Connor, gözyaşları içinde, “Şu anda New Jersey’nin ucunda bir Travelodge motelinde yaşıyorum. Tek başınayım. Hayatımda doktorum, psikiyatristim dışında kimse yok. Bu acı verici bir şey” dedi.
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