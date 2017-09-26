Bir milyon gen ‘didiklenecek’

Amerikan haber ajansı AP, ABD’li araştırmacıların şu ana kadarki en büyük genetik araştırmaya hazırlandıklarını duyurdu.

1 milyondan fazla kişinin katılması beklenen araştırmada amaç, genlerin, hayat tarzı ve çevre şartlarıyla nasıl etkileştiğini anlamak. Bu yolla özellikle tıpta hastalıklara karşı daha kişiye özel ve isabetli çözümler getirilmesi hedefleniyor. “All of Us” (Hepimiz) adı verilen projeyi, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) koordine edecek. Bir pilot çalışmayı başlatmış olan NIH, her şey yolunda gittiği takdirde gelecek yıl kayıt almaya başlayacak.

10 YIL SÜRECEK

Katılımcılar DNA testinden geçirilecek ve kendilerinden diyet, uyku, egzersiz ve diğer pek çok sağlığı etkileyen faktörler ile ilgili bildirimde bulunmaları istenecek. Araştırma 10 yıl sürecek ve bu da katılım şartı olarak adaylara iletilecek. AP, bu araştırma ile tedaviler konusunda büyük bir atılım hedeflendiğini belirtti.