Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Bir milyon gen ‘didiklenecek’

    Bir milyon gen ‘didiklenecek’

    DIŞ HABERLER SERVİSİ
    26.09.2017 - 00:05 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 00:05

    ABD’li bilim insanları, tarihin en geniş gen araştırmasına hazırlanıyor. En az 1 milyon kişiden alınan genlerin ‘didik didik edilmesinin’ hedeflendiği araştırma sayesinde, kişiye özel ilaç ve tedavi yöntemi geliştirilebilecek.

    Amerikan haber ajansı AP, ABD’li araştırmacıların şu ana kadarki en büyük genetik araştırmaya hazırlandıklarını duyurdu.

    1 milyondan fazla kişinin katılması beklenen araştırmada amaç, genlerin, hayat tarzı ve çevre şartlarıyla nasıl etkileştiğini anlamak. Bu yolla özellikle tıpta hastalıklara karşı daha kişiye özel ve isabetli çözümler getirilmesi hedefleniyor. “All of Us” (Hepimiz) adı verilen projeyi, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) koordine edecek. Bir pilot çalışmayı başlatmış olan NIH, her şey yolunda gittiği takdirde gelecek yıl kayıt almaya başlayacak.

    10 YIL SÜRECEK
    Katılımcılar DNA testinden geçirilecek ve kendilerinden diyet, uyku, egzersiz ve diğer pek çok sağlığı etkileyen faktörler ile ilgili bildirimde bulunmaları istenecek. Araştırma 10 yıl sürecek ve bu da katılım şartı olarak adaylara iletilecek. AP, bu araştırma ile tedaviler konusunda büyük bir atılım hedeflendiğini belirtti.

    Etiketler: Gen , tedavi , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri