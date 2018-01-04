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Bir Microsoft efsanesi yolun sonuna geldi!

Hürriyet Haber
04.01.2018 - 07:10 | Son Güncelleme:

Microsoft, Kinect'in ardından Kinect adaptörünün de işinin bittiğini doğruladı!

Microsoft, sadece birkaç ay önce Kinect ürününün üretimini durdurmuştu. Xbox One'ın yeni modelleri bu ürün ile beraber sunulmuyor olsa da, cihazı kullanmak isteyen kişiler için hâlâ Kinect Adaptörü'nü kullanma seçeneği bulunmaktaydı. Ancak bir süredir beklenildiği üzere firma, artık Xbox için bu adaptörün de üretiminin durdurulduğunu açıklamış durumda.

Bir Microsoft efsanesi yolun sonuna geldi

Polygon ile konuşan bir Micorosft sözcüsü, dikkatli bir şekilde düşündükten sonra, Xbox One ve Windows 10 üzerinde yeni ve daha fazla istenen aksesuarlara odaklanmak için Xbox Kinect Adapter'ın üretimini durdurmaya karar verdiklerini söyledi.

Artık yeni bir Kinect almak isteyenler, ikinci el satış noktalarını incelemeleri gerekecek ve bu ürünlerin fiyatı her geçen saniye yükseliyor. Örneğin eBay üzerinde ürünlerin fiyatı birkaç yüz dolara ulaşıyor. Her ne kadar ürün gelecekte bir gün tekrar üretime geçme ihtimaline sahip olsa da, bu olasılık çok yüksek gözükmüyor. Adaptörün geleceği hakkında sorulduğunda da Microsoft sözcüsü, uzak gelecek hakkında konuşamayacağını söylerken, ürünün "artık mevcut olmayacağını" belirtti.

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Etiketler: oyunü
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