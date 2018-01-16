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Bir merkez bankası daha yuan aldı

Hürriyet Haber
16.01.2018 - 07:38 | Son Güncelleme:

Fransa Merkez Bankası da yuan rezervi yapmaya başladı.

Küresel merkez bankalarının döviz rezervlerinde doların hakimiyeti devam ederken son dönemde yuana verilen paylar dikkat çekiyor.

Almanya Merkez Bankası'nı takiben Fransa Merkez Bankası'nın da Çin para birimi yuanı döviz rezervlerine dahil ettiği belirtildi.

Fransız ekonomi gazetesi Les Echos'da yayımlanan haberde, ülkenin Döviz rezervlerinin büyük oranda ABD dolarına endeksli olduğu, bir süredir uluslararası Döviz çeşitliliği sağlama politikası kapsamında yuanın da kullanılmaya başlandığı ifade edildi.

Haberde, bu çeşitlilik oranının yatırım hedefleri, likidite ve randıman-risk optimizasyonuyla ilgili gelişmelere bağlı olarak zamanla gözden geçirilebileceği vurgulandı.

RAKAM AÇIKLANMADI

Yuanın ne zamandan beri döviz rezervine dahil edildiği ile ilgili bilgi verilmezken, ülkede resmi rakamlarla 152 milyar avro olan rezervin 47 milyarlık kısmının yabancı döviz üzerinden yatırıldığı belirtildi.

Haberde döviz rezervine dahil edilen yuan miktarı ise açıklanmadı.

Almanya Merkez Bankası (Deutsche Bundesbank) tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, yuanın döviz rezervlerine dahil edilmesi kararının 2017'de alındığı fakat henüz yatırım yapılmadığı vurgulanmıştı.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) da Çin'in Euro Bölgesi'nin önemli ticari ortakları arasına girdiğini belirtmiş ve haziranda 500 milyon euro tutarında yuanı döviz rezervlerine dahil etmişti.

Etiketler: yuan rezervi
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