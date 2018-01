Bir kuşağın gençlik anılarındaydı: Ünlü şarkıcı üzdü

O'Riordan'ın menajeri Lindsey Holmes, sanatçının pazartesi günü stüdyoda kayıt yaparken aniden yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sanatçının ölüm sebebinin henüz bilinmediğini belirten Holmes, ölüm haberini alan ailesinin ve yakınlarının "yıkıldığını" ifade etti.

O'Riordan ve grubu 1990 yıllarda "Zombie" şarkısıyla dünya çapında şöhrete kavuşmuştu.

Dolores Mary Eileen O'Riordan, 6 Eylül 1971, Limerick doğumlu, İrlandalı şarkıcı ve söz yazarıdır. The Cranberries'in dünya çapında başarı ve ün kazanmasında 13 yıl boyunca başroldeydi. İlk solo albümü Are You Listening, Mayıs 2007'de çıktı.

Dolores Eileen O'Riordan 6 Eylül 1971'de, Limerick İrlanda'da doğdu. Ailesi tutucu Katolikti ve o da çocukluğunda kiliseye gitti. Dolores 18 Haziran 1994'da Don Burton ile evlendi. İlk çocukları Taylor Baxter, 23 Kasım 1997'da; ikinci çocuk Molly, 27 Ocak 2001'de; üçüncü çocuk Dakota Rain Burton, 10 nisan 2005'te doğdu.

1994-2009 arası Kanada'ya bağlı Buckhorn, Ontario'da ailesiyle yaşamışsada O'Riordan eşi ve (kocasının önceki ilişkisinden olan çocuğu da dahil olmak üzere) 4 çocuğuyla Howth (Dublin/İrlanda)'da 2013'de dönüş yapmış burada yaşamaktaydı.