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    Bir korku hikayesi: Yanlış ölüyü yaktılar

    AA
    17.01.2018 - 22:49 | Son Güncelleme:

    Kanada’nın Nova Scotia eyaletine bağlı Annapolis Valley kentindeki cenaze evinde, cesetlerin karışması sonucu yanlış ölünün yakıldığı ortaya çıktı.

    Hata, hayatını kaybeden Sandra Bennet'in (65) yakınlarınca fark edildi.

    Taziyeleri kabul etmek için cenaze evinin tören salonuna giden Bennet’in akrabaları, tabuttaki cesedin yanlış kişi olduğunu görünce yöneticileri uyardı.

    Cenazenin üzerindeki giysilerin Sandra Bennet’a ait olduğunu ancak tabuttakinin farklı kişi olduğunu belirten cenaze sahipleri, kendilerine getirilen ikinci cenazeyle de başka bir şok yaşadı. Bu kişinin de ölen yakınları olmadığını söyleyen cenaze sahipleri, Bennet’in başka bir cenazeyle karıştırılarak yakıldığını öğrenince mahkemeye başvurdu.

    "BİR KORKU HİKAYESİ"

    Yaşananları "bir korku hikayesi gibi" ifadeleriyle değerlendiren aile üyeleri, cenaze evinin sorumsuzluğu sonucu yaşadıkları trajediden ders alınmasını istedi.
    Nova Scotia'daki bazı cenaze evleri, giderek daha fazla sayıda kişinin ölü yakma işlemini seçtiğini belirterek, ölenlerin yakınlarının yakma işlemi başlamadan önce mutlaka kimlik tespitini yapmaları gerektiği uyarısında bulundu.

    Cenaze evi yetkilileri, defin işlemleri, tören giderleri ve mezar ücretlerinin çok yüksek olmasının insanların ölü yakma işlemini tercih etmelerinde etkili olduğunu belirtiyor.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

    Etiketler: ceset , kanada
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