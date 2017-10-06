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    Bir koltuğu daha gitti

    Hürriyet Haber
    06.10.2017 - 14:21 | Son Güncelleme:

    Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etmesinden sonra boşalan Türkiye Belediyeler Birilği (TBB) başkanlığına, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek seçildi.

     

    TBB Meclis Toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile Ankara’da yapıldı. TBB Başkan Vekili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur’un başkanlığında gerçekleşen toplantıda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, çok önemli bir sorumluluğu yerine getirmek üzere salonu dolduran belediye başkanlarına teşekkür etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden ayrılan Kadir Topbaş’a bundan sonraki hayatında başarılar dilerken, seçimle göreve gelecek belediye başkanı ve ekibine hayırlı olsun temennisinde bulundu.

    'İYİ NİYETLE ÇALIŞANIN İŞİ RAST GİDER'

    Belediye başkanlığının zor bir iş olduğunu belirten Özhaseki, “Eğer bir belediye başkanı bütün zorluklara rağmen iyi niyetle, aşkla, şevkle işine devam ediyorsa emin olun birçok işi rast gider. Allah yardım eder” dedi.

    Bir koltuğu daha gitti

    Doğu ile Batı arasındaki farkların başında kamu yönetimi anlayışı olduğunu kaydeden Bakan Özhaseki, “Doğuda merkez vardır. Ama Batıda kendi içinde daha rahat hareket edebilen, yetkilerle donatılmış bir belediyecilik anlayışı vardır. Batıda yerelden gelmeyen hiçbir fikir başarılı olamaz. Doğu toplumlarında merkeziyetçi bir yapı vardır. Ülkemizde son yıllarda yerele verilen yetkiler aslında çok özel ve çok hızlı bir değişimin göstergesidir” diye konuştu.
    Toplantıya katılan bütün belediye başkanlarına teşekkür eden Özhabeki, Türkiye Belediyeler Birliğinde önümüzdeki dönemin hayırlı olmasını diledi.

    Konuşmaların ardından meclisin genel gündemi değerlendirilerek seçime geçildi. Muhalefetin aday çıkarmadığı seçimde tek aday olarak gösterilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek için oy kullanıldı. Seçim sonucu 345 oyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi. Oylamada 9 tane de geçersiz oy kullanıldı.

    Türkiye Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, yaptığı teşekkür konuşmasında, “Bizi aday gösteren ve bize bu göreve layık gören bütün kardeşlerimize, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. 1945 yılından bu yana faaliyette olan Türkiye Belediyeler Birliğine geçmişten bugüne hizmet eden bütün başkanlarımıza, Meclis üyelerine, encümen üyelerine teşekkür ederken, son birlik başkanımız Kadir Topbaş’a da birlik üyelerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye’nin hedeflerine ulaşabilmesi için belediyeler olarak ciddi katkı yapmak durumundayız. Şehirler Türkiye’nin gelişiminin yüzü konumunda. Belediyeler olarak Türkiye’nin hedeflerine ulaşabilmesi için gayret gösteriyoruz. Tüm belediyeler olarak Büyük Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar çalışma sözü veriyoruz. Bundan sonra da belediyeler arasındaki işbirliğinin gelişmesi, dayanışmanın artması, deneyim paylaşımının sağlanması, aynı şekilde projelerde birlikte hareket etmenin geliştirilmesi gibi birçok konuda çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte görev alan arkadaşlarımız belediyecilik konusunda çok tecrübeli. Onlarla birlikte bundan sonraki süreçte hayırlı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Destekleyen tüm meclis üyelerimize tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.

    Etiketler: TAHİR AKYÜREK , topbaş , tbb
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