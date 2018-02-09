Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Bir kişinin aylık özel eğitim bütçesi belli oldu

    Bir kişinin aylık özel eğitim bütçesi belli oldu

    AA
    09.02.2018 - 10:44 | Son Güncelleme:

    Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 545 lira, grup eğitimi için aylık 153 lira olarak belirlendi.

    Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 Yılı Merkezi Bütçe Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 545 lira, grup eğitimi için aylık 153 lira olarak tespit edildi. Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak. Tebliğde yer almayan konularda, Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılacak düzenlemeler esas alınacak.

    Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı , özel eğitim bütçesi , özel eğitim , Resmi Gazete
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri