Bir kişi bile 'korkmuyorum' dediği gün iş biter

Akşener’i Zafer Meydanı’nda partiler coşkuyla karşıladı. Esnaf ziyaretlerinde de bulunan Akşener bir partilinin “Başkanım kıracağız inşallah o korkuları” sözleri üzerine “Korktuğunuz zaman korkutursunuz. Karşılıklı bir psikolojik davranış bu. Siz ne kadar korkuyorsanız karşısındakini o kadar çok korkutmaya çalışırsınız. Sonuç itibarıyla bu böyle gider, gelir ama bir süre sonra karşınızda sizden korkan insanlardan bir kişisi bile ‘Korkmuyorum lan’ dediği gün iş biter” diye konuştu.



Daha önceki açıklamalarında ‘Referandumdan sonra milletvekilliği bitecek’ dediğini anımsatan Akşener “Milletvekilliği bitecek’ demiştim, bitiyor. Milletvekillerinin yaptırım gücü sıfır. İktidar partisi de dahil olmak üzere. ‘Avukatlık mesleği bitecek’ demiştim. İktidar gücünden faydalanmadıkça hiçbir dava kazanılamaz artık Türkiye’de. Normal günlük hayattan bahsediyorum, öyle siyasi miyasi değil” dedi.



HÂKİM TARAFSIZ OLMALI

Hukukun üstünlüğünün önemli olduğunu ifade eden Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Siyasetçi sonunda birbiriyle el sıkışır. Olan hep aradakilere olur. Bürokrasiye olur, ona olur, buna olur. Bak Zekeriya Öz’ün heykelini dikiyorlardı, ne meşhur adamdı hatırlayın. Şu anda vatan haini. Zırhlı araç tahsis edilmişti. Onun için hakkaniyet, adalet, hukukun üstünlüğü. Şimdi FETÖ’cüler temizleniyor, başka METÖ’cüler geliyor. Hâkim tarafsız, objektif, kimsenin adamı olmayan olmak zorunda. Yani milletin yanında olmak zorunda. Senin yanında olmak zorunda.”