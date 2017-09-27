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    Bir kenti karıştıran göktaşı iddiası! Güvenlik güçleri araştırma başlattı

    AA
    27.09.2017 - 07:39 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 07:41

    Kars'ın Digor ve Kağızman ilçeleri arasındaki kırsal alana göktaşı düştüğü iddiası üzerine güvenlik güçlerince bölgede araştırma başlatıldı.

    Alınan bilgiye göre, bazı vatandaşlar, akşam saatlerinde bir göktaşının Digor ve Kağızman ilçeleri arasında kalan kırsal alana düştüğü yönünde jandarma ve polise ihbarda bulundu. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve polisler, bölgede cismin düştüğü alanı belirlemek amacıyla çalışma başlattı. Olaya ilişkin vatandaşların bilgisine başvuran ekipler, bölgedeki araştırmasını sürdürüyor. Göktaşı olduğu iddia edilen cisim havada iken bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile fotoğraflandı. 

    Görgü tanıklarından Atilla Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göktaşını havada alev topu şeklinde gördüğünü ifade ederek, "Dışarıda telefonla konuşuyordum, bir baktım havadan alev topu gibi bir cisim geliyor. Sonra çocukları çağırıp gösterdim. Ardından göktaşı alev topu şeklinde düştü. Nereye düştüğünü göremedik." dedi. Diğer görgü tanığı Zülküf Kişim de göktaşının düştüğünü gördüğünü anlatarak, "Göktaşını ilk gören Atilla Mert beni çağırdı. Göktaşını daha iyi görmek için yüksek bir inşaata çıktım ve düşmeden önceki son anını gördüm. Dağa doğru gitti, daha sonra görmedik." diye konuştu. 

    Etiketler: göktaşı , Digor , kağızman , KARS
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