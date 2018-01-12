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    Bir kent Yusuf Ali için kuyruğa girdi

    Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)
    12.01.2018 - 15:39 | Son Güncelleme:

    ARDAHAN'da 3.5 yaşındaki lösemili Yusuf Ali Gökçe için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. Vali Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, asker, polis ve öğrenciler de kan vererek kampanyaya katıldı.

    Melike- Engin Gökçe çiftinin tek çocukları Yusuf Ali Gökçe, Ekim ayında lösemi teşhisi ile tedavi altına alındı. Sosyal medyada başlayan kök hücre çağrısı, Türk Kızılay'ı işbirliği ile kampanyaya dönüştü. Kongre Caddesi’ndeki Kızılay Kan Merkezi'nde gerçekleştirilen kan ve kök hücre kampanyasına büyük ilgi oldu. Ardahanlılar’ın yanı sıra Vali Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, asker, polis ve öğrenciler, Yusuf Ali Gökçe için kan ve kök hücre bağışında bulundu. Yusuf Ali için asılan 'Evimi, odamı ve oyuncaklarımı özledim' yazılı pankart görenleri duygulandırdı.

    Bir kent Yusuf Ali için kuyruğa girdi

    Küçük Yusuf Ali Gökçe için toplanan kalabalığı gördüğünde duygulandığını söyleyen dedesi Yusuf Gökçe, "Yusufumuza lösemi teşhisi Kars Kafkas Üniversitesi Hastanesi'nde konuldu. Daha sonra Erzurum ve İstanbul’a götürdük. Şuan İstanbul’da tedavisi sürüyor. Acil ilik nakli bekliyor. Yusuf Ali daha çok küçük. Bu insanların desteğine ihtiyacı var. İnşallah bu insanların sayesinde hayata dönecek. Destek veren bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" dedi.

    Bir kent Yusuf Ali için kuyruğa girdi

    Yusuf Ali Gökçe için sosyal medyada kampanya başlatan ve destek veren avukat Baran Çoban ise "Yusuf Ali kardeşimiz Ekim ayından bu yana lösemi tedavisi görüyor. Kemoterapi tedavisi hastalığına sonuç vermediği için Şubat ayına kadar kök hücre nakli olması gerekiyor. Biz de destek olabilmek için bir kampanya başlattık. Beklediğimizden daha çok ilgi var. Buradan bir kez daha duyuruyoruz. Yusuf Ali kardeşimiz için tüm Türkiye'de Kızılay şubelerine giderek kök hücre bağışında bulunmalarını rica ediyoruz. Evini ve oyuncaklarını özleyen Yusuf’u evine oyuncaklarına ve sevdiklerine kavuşturalım" diye konuştu.

     Bir kent Yusuf Ali için kuyruğa girdi

    Etiketler: ardahan , kök hücre bağışı , lösemi kanseri
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