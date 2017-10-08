Bir kent bu vahşeti konuşuyor!

Olay, dün akşam saatlerinde Aydıncık İlçesi’ne bağlı Dereçiftlik Köyü’nde meydana geldi. Özlem Gököz, bir yıl önce geçimsizlik nedeniyle inşaat işçisi eşi Sıddık Gököz’ü terk edip aynı köydeki ailesinin evine yerleşti.

Şimdi 2 yaşında olan oğlu U.İ.yi de yanında götüren Gököz, boşanma davası açtı. Dava sürerken, oğlunu kendisine göstermediklerini öne süren Sıddık Gököz, av tüfeği ile kayınpederi İsmail Özçay’ın evini bastı. Sıddık Gököz, evin bahçesinde karşılaştığı kayınvalidesi Zeynep Özçay’ı başından, eşi Özlem’i de göğsünden vurdu. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan, olayı fark edince kaçmaya çalışan kayınpederi İsmail Özçay’ı da sırtından vuran Sıddık Gököz, evde bulunan oğlunu da alıp çıktı.

KATLİAMIN ARDINDAN CANLI YAYIN YAPTI, PİŞMANLIĞINI ANLATTI

Özçay Ailesi’nin komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verirken Sıddık Gököz, oğlunu aynı köydeki ailesinin yanına bıraktı. 3 kişiyi katleden Sıddık Gököz, daha sonra köyün üst tarafındaki araziye gitti, burada intihar etti.

MAHKEME KARARIYLA ÇOCUĞUNU GÖRMÜŞ

Köylülerin ifadesine göre, Sıddık Gököz’ün daha önce 2 yaşındaki oğlunu görmek istediği ve kendisine gösterilmediği iddiasıyla mahkemeye başvurduğu, bunun üzerine mahkeme kararıyla oğlunu gördüğü öne sürüldü.

4 kişinin cesedi otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsilerin ardından, Özlem Gököz, annesi Zepnep ve babası İsmail Özçay'ın cenazelerinin yakınları tarafından teslim alınarak Aydıncık İlçesi Dereçiftlik Köyünde bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

ADLİ TIP'A HİÇBİR YAKINI GELMEDİ

Boşanma aşamasında olduğu eşini, kayınbabasını ve kayınvalidesini öldürdükten sonra intihar eden Sıddık Göközün ise ne zaman ve nerede toprağa verileceği netlik kazanmazken, Adli Tıp Kurumu’na hiçbir yakını gelmedi.