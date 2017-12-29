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    Bir kazadan diğer kazaya!

    AA
    29.12.2017 - 02:05 | Son Güncelleme:

    Düzce'de, bisikletle seyir halindeyken kendisine çarpan otomobille hastaneye götürülmeye çalışılan yaralı, yolda ikinci kaza geçirdi.

    Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Aynalı köyünde bisikletiyle seyir halinde olan 47 yaşındaki Avni Kaplan'a, Gökhan Yıldız idaresindeki 81 GE 181 plakalı otomobil çarptı.

    Yaralanan Kaplan, kendisine çarpan otomobille hastaneye götürülürken, Konuralp Mahallesi Tabakhane Köprüsü'nde, otomobil bir evin duvarına çarptı. Kazada, Avni Kaplan aracın içinde sıkıştı.

    KURTARILDI

    Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  Otomobilde sıkışan Kaplan, sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

    Avni Kaplan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

    Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Etiketler: trafik kazası
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