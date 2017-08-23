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Bir kargo şirketi daha yabancılara satıldı

Hürriyet Haber
23 Ağustos 2017 - 15:55Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 15:55

Son birkaç yıldır lojistik alanında Türkiye'nin önde gelen şirketleri ya el değiştiriyor ya da yeni firmalar ofisler kurarak pazara adım atıyor.

Japon Hitachi ile Yusen, Avustralya'dan Toll Global, Almanya'dan Kühne- Nagel, Güney Kore'den CJ Logistic Corporation bu pazarın en hızlı şirketleri olarak öne çıktı. Lojistik devlerinin Türk taşımacılığındaki büyümesi yerli ve yabancı fonların da ilgisini çekmeye başladı.

Dünya'nın haberine göre Körfez piyasasının en önemli fonlarından Dubai merkezli Abraaj, geçtiğimiz ay Hollanda'da kurduğu Turklogistics B.V adlı şirket kanalıyla sektörün öncü isimlerinden Netlog'a ortak oldu.

2 AYDA 3 FON GİRDİ

Ardından Turkven sıraya girdi ve yine Hollanda'da Mirage Cargo B.V adlı fir firma kurdu. Turkven'in Mirage'ı ise yine taşımacılık sektörünün köklü markalarından MNG Cargo'nun tamamını aldı. İşte bu fonlara bir yenisi daha eklendi. Genral Consumer Goods B.V adlı şirketpazarın önemli oyuncularından Paket Taşımacılık Sistemleri; sektördeki adıyla PTS Worldwide'a ortak oldu.

Hollanda'da kurulu Genral Consumer Goods B.V adlı şirket, Paket Taşımacılık Sistemleri'nin yüzde 45'ini firmanın kurucuları Murat Öztermiyeci ve Hamdi Türker'den satın almak için masaya oturdu. Edindiğim bilgilere göre bu kez Amsterdam merkezli Genral yine bir fona ait. Ancak bu fon diğerleri gibi Türkiye veya Dubai merkezli değil yüzde 100 Hollandalı.

Ülkenin en önemli fonlarından biri. Ancak anlaşma sonuçlanmadığı ve gerekli resmi izinler alınmadığı için gizlilik anlaşmasından dolayı ismi saklanıyor. Lojistik sektörüne son 2 ayda giren üçüncü fonun aldığı PTS Worldwide'dan biraz bahsetmekte fayda var.

SEKTÖRÜN İLK YERLİSİ

1997 yılında kurulan PTS Worldwide Express, uluslararası ekspres kurye taşımacılığı alanındaki ilk Türk markası olma özelliğine sahip. Karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu, intermodal taşımacılık modellerini de kullanan PTS, 220 ülkeye express kurye gönderimi yapıyor. Şirketin Almanya'da da bir ofisi bulunuyor.

Etiketler: Hitachi , yusen , kargo
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