Bir kardeş bir kardeşi böyle öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Mudanya ilçesi İpar Caddesi’nde gece yarısı Ramazan Tuna (40) ve ağabeyi Kenan Tuna (45) isimli kardeşler yol ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu Ramazan Tuna belinden çıkardığı bıçağı kendisinden 5 yaş büyük ağabeyi Kenan Tuna’nın göğsüne sapladı. Aldığı bıçak darbesi ile yere yığılan ağabey olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Ramazan Tuna, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ramazan Tuna’nın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi. Ayrıca olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.