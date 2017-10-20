Bir kadının şıklığının özü, aklı ve zarafetidir

◊ derinmermerci.com geçen kıştan beri yayında. Stille ilgili tüyoların dışında, şahsi konulara da değindiğiniz bir platform; nasıl tepkiler alıyorsunuz?

-Yorumlar genelde çok olumlu. Ben kolay beğenmeyen bir insanım, hep daha da iyisi olsun istiyorum... Ekibim çok iyi ve heyecanlı. Zevk alıyoruz yaptığımız işten, daha da önemlisi hiç beklemediğim yerlerden gelen olumlu yorumlar beni motive ediyor. Gelen yapıcı eleştirilere de kendimi ve DM platformunu daha iyi bir noktaya getirmek adına mutlaka kulak veriyorum.

◊ ‘NetWork’ için bir kapsül koleksiyon hazırladınız. Bu fikir nereden çıktı?

-Koleksiyon benim ihtiyaçlarım doğrultusunda, aradığım ama bulamadığım parçalardan yola çıkarak oluştu. Zamansız ve benim tarzımı yansıtan modellere yöneldim. Kumaşın dokusundan formuna kadar kalite hep ön planda oldu. NetWork’ün kullandığı kumaşlar, işçilik konusundaki tecrübesi ve bu süreçte gösterdiği özenle istediğimiz sonucu alacağımdan emindim.

◊ Bu 48 parça, nasıl bir hayat süren kadınlar için tasarlandı?

-Öncelikle bir kadının duruşunun, karakterinin, aklının ve zarafetinin, şıklığının özü; kıyafetin ise sadece tamamlayıcısı olduğunu düşünüyorum. Artık hepimizin hayatı çok hızlı akıyor ve gerek yoğun iş temposu, gerek sosyal hayata ayak uydurma çabası, bir de en önemlisi çocuğu olan kadınların öncelikleri derken birçok yerde bulunmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla ben, sabah evden çıkarken giydiğim kıyafetin her türlü ortama uymasına dikkat ediyorum. Benim gün içinde birden fazla kıyafet değiştirmek gibi bir lüksüm yok. ‘DM X NetWork Koleksiyonu’nu zamanını doğru kullanan, pratik çözüm üreten, aynı zamanda da şıklığından ödün vermeyen kadınlar için tasarladım.

◊ Tarzı çok beğenilen biri olarak parçaların ne kadarı sezon trendlerini, ne kadarı sizin zevkinizi yansıtıyor?

-Açıkçası stil sahibi olmak tam olarak ne demek gerçekten bilmiyorum. Bir insan kime göre veya neye göre stil sahibi oluyor? Bu, ucu çok açık bir konu... Ama çok net söyleyebilirim ki, her zaman kendime yakıştığını düşündüğümü giyiniyorum, ki o noktada da beni esas yönlendiren o günkü ruh halim ve enerjim oluyor. Gün geliyor çok klasik olmayı, gün geliyor parıltılar içinde giyinip 80’lere gitmeyi seviyorum. Bazen simsiyah, bazen de rengârenk...

◊ Bu koleksiyonun tasarım ve üretim aşamasına ne kadar dahil oldunuz?

-Sürecin tamamına dahil oldum. Markanın tasarımcısı Elif’le (Cığızoğlu) daha ilk toplantıda enerjimiz çok tuttu; koleksiyondan ne istediğimi ve beklentilerimi hemen anladı. Moodboard’larını oluşturmaktan kumaş seçimlerine ve fitting gününe kadar her adımda vardım. Sonuçta ismimi verdiğim hiçbir işi şansa bırakmam.