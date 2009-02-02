BİR İYİ, BİR KÖTÜ

Bu hafta kazanır mı? sorusuna cevap vermeden önce, fal bakmak gerekiyor. Kazanır, Kazanamaz, Kazanır, Kazanamaz ve Kazanır… Evet GARANTİ KAZANIR…

Lige verilen ara GALATASARAY’a hiç yaramamış. Daha doğrusu herkes her şeyden kopmuş gibi.

Eksik bırakılan ligin ilk yarısının sonlarına doğru, güzel bir ritim yakalanmıştı oysa. TURKCELL SÜPER LİG’de ANKARASPOR beraberliğinden sonra ANKARA’nın diğer 3 temsilcisini ve BEŞİKTAŞ’ı yenerek zirveye ortak olmuş ve bu İSTİKRARLI SONUÇLARLA ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI olmuştu.

FORTİS TÜRKİYE KUPASI’nda da gruptan rahat çıkmıştı. Her ne kadar çeyrek finalde rakip SİVASSPOR olsa da, İKİ AYAKLI EŞLEŞMELERDE ne kadar tecrübeli olduğunu göz önünde tutarak, bu KUPAYI’da alacağına ikna oluyorduk. İlk maç 1-1 kötü mü? derseniz, İYİ OLMADIĞI’nı söyleyebiliriz.

Gökmen Avcı yazıyor

UEFA KUPASI ise şu anda beklemede.Haftanın en önemli ve zor maçı ANKARASPOR – TRABZONSPOR maçı gözüküyordu. Bu maçtan önce oynanan KAYSERİSPOR – SİVASSPOR maçında LİDER puan kaybedince, alttan gelenlerin hırsları ve inançları artmıştır herhalde. Bunu TRABZONSPOR’da rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz.Oldukça zor bir deplasman. SKIBBE’nin dediği gibi, “ANKARASPOR’dan 1 PUAN ALMAK ÖNEMLİ BİR ŞEY.” Yani ERSUN YENAL, beraberliği korursa gayet iyi bir şey yapmış olabilirdi. MAALESEF TRABZONSPOR, futbolcusundan teknik kadrosuna, yöneticisinden taraftarına kadar herkes GALİBİYET ve SEZON SONUNDA ŞAMPİYONLUK istiyorlardı. Bu yüzden BERABERLİK YETMEZ, GALİBİYET GEREKLİYDİ. Akılcı oynadılar, güzel oynadılar, gol pozisyonlarına girdiler, gol kaçırdılar ve sonuçta MAÇI 2-0 KAZANDILAR.BU SONUÇ İYİ DEĞİL, MÜKEMMELDİR. (SKIBBE)Gelelim DENİZLİSPOR – GALATASARAY maçına.Mutlaka kazanılması gereken bir maç. Rakip lig sıralamasında oldukça kötü bir yerde. Geçen senenin iyi DENİZLİSPOR’u, sezon başında, devre arasında BURSASPOR'dan BEŞİKTAŞ’a gelen FLAŞŞŞ TRANSFER YUSUF’u ve Teknik Direktörünü kaybetmişti. Ligin devre arasında da, KAN DEĞİŞİKLİĞİNE gidildi. Yani BÜYÜK TAKIMLARIN tam istediği gibi bir RAKİP.Maç başlıyor ve kısa bir süre sonra ELDE KALAN SON GOLCÜ BAROS, herkesi stresten kurtarıp skoru 1-0 yapıyordu. Sonrası, yavaşlayan bir oyun. Rakip bir şeyler yapmaya çalışıyor ama, güçleri yok. Oyuna kötü başlayan AYHAN biraz takımı toparlamaya çalışıyor. ARDA takımın en iyisi. MIERA iyi oynuyor ama, öyle bir hata yapıyor ki, tüm iyi hareketleri silip süpürüyor.Maçın ikinci yarısında her iki takımda, “YAPACAK BAŞKA İŞLERİMİZ VAR. BİRAN ÖNCE BIRAKIP GİDELİM.” havasında. Sahada varlığı ile yokluğu belli olmayan NONDA’yı SKIBBE oyundan almak için beklerken, NONDA golünü atıp skoru 2-0’a getiriyordu. Maçın GALATASARAY tarafından kazanılacağına HERKES İKNA OLMUŞTU ARTIK. Son söz ise hakeme kalmıştı.SKIBBE AYHAN’ı oyundan alıp taraftara alkışlatacakken, hakem O’nu ikinci sarı karttan oyundan atıyordu.Derken maç bitti. 3 puan hanemize yazıldı.GALATASARAY BİR HAFTA İYİ, BİR HAFTA KÖTÜ.HATTA MAÇIN İÇİNDE BİR ARA İYİ, BİR ARA KÖTÜ.SKIBBE’ye gelince. İLGİNÇ DEMEÇLERİ VAR.Der ki: “Hakem yüzünden AYHAN oyundan atıldı. Ayhan’ı oyundan almaya çalıştık ama, iki pozisyon geçmesine rağmen hakem değişiklik için bize izin vermedi.”Yani, hakem çabuk davransaydı, AYHAN o hareketi yapmayacak ve oyundan atılmayacaktı.PEKİ SAYIN SKIBBE ;HAKEM ÇABUK DAVRANIP NONDA DEĞİŞİKLİĞİNİ YAPTIRSAYDI, SİZİ VE HEPİMİZİ RAHATLATAN GOLÜ NONDA ATAMAYACAKTI. BU DURUM İÇİN NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜZÜ ÇOK MERAK EDİYORUM...