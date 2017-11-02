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    Bir itirafçı adını verdi diye alınmış

    Banu ŞEN
    02.11.2017 - 01:12 | Son Güncelleme:

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ABD’de Silikon Vadisi olarak anılan uluslararası bilişim firmalarında görevli örgüt üyeleriyle bağlantılı olduğu ileri sürülen 31 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

    6 ildeki operasyonlarda bilişim ve teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu’nun da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemi, Kuzuloğlu’nun dün sabah Twitter hesabından “FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınıyorum. İnanamıyorum” diye paylaştığı mesajla ortaya çıktı. Operasyonun, Ödemiş’te yürütülen FETÖ soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanan bir itirafçının ifadesi doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

    SERBEST BIRAKILDI
    İstanbul’da dün sabah Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Serdar Kuzuloğlu, polisteki ifadesinden sonra savcının talimatıyla akşam serbest bırakıldı.

    SERDAR KUZULOĞLUN'DAN AÇIKLAMA
    Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Serdar Kuzuloğlu, kişisel web sitesi üzerinden bir açıklama yaptı ve yaşananları şöyle özetledi:

    Kabaca özetleyecek olursak, bu sabah 05:00’te başlayan süreçte memleketin son kanser türü FETÖ ile olmadık, akıl almaz, hala inanamadığım bir kesişme yaşadım. Tatsız bir şaka gibi algıladığım bu olayda benim dışımda herkes ummadığım kadar ciddiydi.

    Anlatmak, aktarmak için içim içimi yiyor. Ancak soruşturmada gizlilik kararı olduğu için yukarıdaki cümleden öte bir şey paylaşamıyorum. Ne mutlu ki (belki de bu tip soruşturmalar arasında tarihe geçecek bir örnek olarak) aynı gün içinde ifademi verip, haklılığımı aktarıp, serbest bırakıldım. Şu an evimde, olayın şokunu atlatmaya çalışıyorum.

    Bütün bu süreçte başından sonuna dek bana son derece yardımcı, kibar ve şefkatli davranan Emniyet Teşkilatı mensuplarına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ve elbette en büyük teşekkürümü avukatlarım Ayşegül Özata ve Gökhan Ahi’ye iletiyorum.

    Sosyal ve geleneksel medyada mesajlarıyla, haberleriyle konuyu duyuran, destek olan; tanıdığım, tanımadığım HERKESE de tek tek teşekkürler. Acı da olsa böyle vesileler gece gündüz faydalı olmak için çalışıp çabaladığım insanların varlığını hatırlatıyor. Ne güzel dostlar biriktirmişim meğer. Hiçbir şey boşa değilmiş. Bana yaşama sevinci veriyorsunuz.

    Hayatımın en uzun ve en yürek sıkıştıran günlerinden biriydi. Bunu da yaşamış olduk. Sağlık olsun diyelim. Bu vesileyle bir kere hatırladım: Allah kimseyi bir dakikalığına bile özgürlüğünden mahrum bırakmasın.

    İlk fırsatta daha güzel meseleler ile yeniden bir arada olacağız.

    Etiketler: gazetehaberleri
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