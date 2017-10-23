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    Bir istifa da CHP’den: Yeni adres yeni parti

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    23.10.2017 - 21:11 | Son Güncelleme:

    CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray partisinden istifa etti. Çıray, “Şartlar Türk milletine demokrasi içinde çare bulunmasını ve yeni bir siyasi çıkış yolunun açılmasını zorunlu kılmaktadır” diyerek Meral Akşener’in partisine katılacağını söyledi.

    AYTUN Çıray’ın partisinden istifa edeceğine ilişkin haberler dün sabah Ankara kulislerine yansıdı. Çıray, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Merkez’de öğleden sonra yaptığı görüşmenin ardından partisinden istifa ettiğini duyurdu. Çıray, yazılı açıklamasında, yeni adresini “Şartlar Türk milletine demokrasi içinde çare bulunmasını ve yeni bir siyasi çıkış yolunun açılmasını zorunlu kılmaktadır. Türk milletinin kurtuluş alternatifi, güçlü ve dünya devletlerinin saygı duyduğu Türkiye’yi yaratmak üzere Meral Akşener liderliğindeki hareketle kesin ve dönüşsüz olarak yola çıkmıştır. 25.10.2017 tarihinde Meral Akşener hanımefendinin liderliğindeki partinin kurucuları arasında yer alıyorum” diyerek ilan etti. Çıray, şöyle devam etti: “Kararımı kendine özgü saygı, insani nezaket ve insan sevgisi anlayışıyla karşılayan Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’na… Milli meselelerde aziz Türk milletinin ve Atatürk Cumhuriyeti’nin çıkarları için yapacağımız çalışmalarda yol arkadaşlığımızı sürdüreceğimize yürekten inandığım CHP’li siyaset arkadaşlarıma şahsıma gösterdikleri güven ve verdikleri destek için saygı dolu teşekkürlerimi sunuyorum.”

    ‘TRANSFER YOK’

    Çıray ile Kılıçdaroğlu görüşmesi sürerken Akşener, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın ailesini hastanede ziyaret etti. Çıray ile ilgili sorular üzerine Akşener, “Diğer siyasi partilerle transfer manasında herhangi bir çalışmamız yok. Ama bizlerle yol yürümek isteyen arkadaşlarımıza, her siyasi görüşten arkadaşımıza kapımız sonuna kadar açık” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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