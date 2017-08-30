Bir ısırıkla hem kurtuldu hem yakalattı

Hollandalı 19 yaşındaki G.H., Türkiye’de tıp okuyan arkadaşını ziyaret etmek için 15 Ağustos günü İstanbul’a geldi. Hollandalı genç kız, Esentepe, Koreşehitleri Caddesi’ndeki arkadaşının evine gitti. G.H., önceki gün İstanbul’u dolaşmak için tek başına evden çıktı. Dönüşte, telefonunun navigasyon özelliği ile kaldığı evi bulmaya çalıştı. Ancak, yanlışlıkla Zincirlikuyu Mezarlığı’na girdi. Burada bir kişi üniversite öğrencisi genç kızın yanına yaklaştı.





SALDIRMADAN ÖNCE ÇAY VE İNCİR İKRAM ETMİŞ!

Polis kayıtlarına göre Ercan G., genç kıza yaklaşarak kötü İngilizcesiyle “Çay içmek istersen misin?” diye sordu. Cevap alamayan Ercan G. incir ikram etti. G.H. bu teklifi de kabul etmeyerek yoluna devam etti. Bu sırada rahatsızlanmış numarası yapan Ercan G., bir mezarın kenarına oturdu. Ercan G.’nin fenalaştığını düşünen genç kız, yardım etmek istedi. Bu sırada Ercan G. genç kızı kolundan yakaladı. Ercan G., G.H.’ye cinsel saldırıda bulunmak istedi. Saldırgana direnen genç kız bağırarak yardım istedi. Sesi duyan 2 bahçıvan G.H.’nin yardımına koştu. Bahçıvanları gören saldırgan kaçtı.



2 bahçıvan olayı polise haber verdi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatırken, mezarlık çevresinde görevli park polisi ekibi de eşkal bilgileri üzerine aramaya katıldı ve Ercan G. yakalandı.



G.H., kendisine saldırdığını öne sürdüğü Ercan G.’yi teşhis etti. Ancak şüpheli Ercan G., tüm suçlamaları reddetti.



Turizm Şube ekipleri G.H.’yi evine götürürken sohbet etmeye başladı. G.H., saldırgana karşı nasıl mücadele ettiğini anlatırken, “Fenalaştığını görünce, mezarlıkta olduğumuz için yakınını kaybetmiş birisi zannettim. Yardım etmek istedim. Yaklaşınca kolumdan tuttu. Elinden kurtulmak için bileğini ısırdım” dedi. G.H. yaşadığı cinsel saldırı nedeniyle korkuya kapılmış ve bileğini ısırdığını söylemeyi ifadesinde unutmuştu.







YAKININI KAYBETMİŞ BİRİ SANDIM

Genç kızın “Bileğini ısırdım” ifadesi, hemen Şişli ekiplerine bildirildi. Ellerinde genç kızın verdiği eşkal bilgisi ve teşhis dışında delil olmayan polis, şüphelinin bileğine baktı.



Genç kızın diş izleri tespit edilerek fotoğraflandı ve delil dosyasına konuldu. Adliyeye sevk edilen Ercan G., toplanan deliller ışığında tutuklandı.



SUÇLAMALARI REDDETTİ

G.H., kendisine saldırdığını öne sürdüğü Ercan G.’yi teşhis etti. Ancak şüpheli Ercan G. (solda), tüm suçlamaları reddetti. Adliyeye sevk edilen Ercan G., tutuklandı.