Bir ilk! Elektronik ticaret platformunu hizmete sunuyor

LAMP 83 tarafından geliştirilen yeni e-ticaret platformu www.isortagimlamp83.com yakında, ticari sektör profesyonellerinin hizmetinde olacak.

2017 sonbahar döneminde aktif olarak çalışacak ve ülke çapında sadece seçilmiş LAMP 83 İş Ortaklarına (ticari bayiler) hizmet verecek olan yeni e-ticaret platformu, bir çok yenilik ve ilki de beraberinde getiriyor. Platform tüm tüketicilerin kullanımına açık olsa da, sadece “LAMP 83 ile İş Ortağım” sözleşmesi imzalayan firmalar işlem yapabilme yetkisine sahip olacaklar.

LAMP 83 ile İş Ortağı olmak için başvuran adaylar, hızlı ve şeffaf bir şekilde değerlendirildikten sonra, imzalayacakları bir sözleşme ile birlikte LAMP 83 e-ticaret platformunun kullanıcısı olabilecek. Sınırlı sayıda seçilecek olan LAMP 83 İş Ortakları’nı bir çok avantaj bekliyor. Online çalışacak olan e-ticaret sitesini kullanan LAMP 83 İş Ortakları, temin edecekleri LAMP 83 ürünleri ile ilgili, siparişten sevkiyata kadar tüm iş ve işlemlerini telefon etmeye dahi gerek kalmadan, tek bir tuş yardımıyla bu platform üzerinden gerçekleştirecek.

LAMP 83’ün yeni e-ticaret platformu; gerek bireysel, gerek kurumsal LAMP 83 severler için de farklı bir platform olacak. LAMP 83 severler, Türkiye’nin neresinde olurlarsa olsunlar, LAMP 83 İş Ortaklarına anında ulaşabilmenin yanı sıra; sadece bu platformu takip ederek LAMP 83 tarafından sağlanan ürünler, bu ürünlerin teknik bilgileri, pratik aydınlatma bilgileri ile birlikte, bu ürünlerin tüm Türkiye için geçerli olan fiyat bilgilerini de şeffaf bir model sayesinde görebilecek. Böylelikle şeffaf ve adil bir e-ticaret platformuna taşınan LAMP 83’ün alışılmış ürün ve hizmet kalitesi, hem bireysel, hem de kurumsal tüketiciler tarafından kolaylıkla ulaşılabilir hale gelecek.