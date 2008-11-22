Bir hakemi maçtan önce neden ararsınız?

Ama Futbol Camiası içinde iseniz, birçok HAKEM tanıdığınızın olması olağandır. Onlarla çeşitli toplantılarda karşılaşır, sohbetler edersiniz.

Peki; Bir kulüp başkanı veya kulüp yöneticisi, o hafta oynanacak maçın hakemini maçtan önce neden arar? (Daha MHK haftanın hakemlerini açıklamadan ve hiçbir zaman adı açıklanmayacak kişi tarafından verilen bilgi doğrultusunda.)

1. Hal hatır sormak için. Bence bunun için doğru bir zaman değil.

2. Ona maç öncesi moral vermek için. Son zamanlarda yaşadığı olaylar sebebiyle Hakemin böyle bir şeye ihtiyacı varsa, bunu MHK Başkanı yapmasını anlarız da, bir Kulüp Başkanının bunu yapması herhalde doğru olmaz.

Gökmen Avcı yazıyor

3. Hakemi etki altına alarak kulübü adına menfaat sağlamak için. Yönetici Hakemin daha önceki maçlarda yapmış olduğu hatalardan bahsederek, hafiften veya açıkça tehdit eder. Bu hareketin de doğru olduğunu söylememiz beklenemez.

4. Bilemeyeceğimiz bir sebep için.

Geçen gün gündeme bomba gibi düşen olay, ne ilk, ne de son olacaktır. Bu olayın 1 numaralı kahramanı Sayın Cemal AYDIN bunu yapan ne ilk, ne de son Yöneticidir. O sadece kendi ağzıyla aradığını itiraf etmiş birisidir. Halis ÖZKAHYA ile yaptığı telefon görüşmesinin içeriğini ve görüşme üslubunu sadece iki kişi biliyor. Onlar da bu olay hakkında ayrı şeyler söylerler ise, kimin doğru söylediğini öğrenemeyiz.

Gelelim sonunda ne olacağına. Cemal AYDIN Disiplin Kuruluna verildi. Büyük olasılıkla belirli bir süre Hak Mahrumiyeti cezası alacaktır. Bu tarz cezaları daha önce alan Kulüp Başkanlarının, bu cezaları nasıl çektiklerini hatırlarsak, yine aynılarının olacağı malumdur.

Bir süre, “Bizde çok şeyler biliyoruz, yakında belgeleriyle açıklayacağız.” tarzı demeçleri çeşitli kişilerden duyacağız. Kısa zaman sonra ise hiçbir şey açıklanmadan, olay soğuyacak ve unutulacaktır. Bir sonraki benzer olayın açığa çıkmasına kadar.

Bu olay ve ardından yapılan açıklamalarda aklıma iki şey takıldı.

Birincisi, TFF Başkanı Sayın Mahmut ÖZGENER’in açıklamasındaki bir bölüm. Der ki; "Halis ÖZKAHYA'yı değiştirmek zorunda kaldık çünkü genç bir hakem ve tecrübeli değil. Yapacağı insani bir hata onu zor durumda bırakırdı. İlk açıkladığımız hakem Fırat AYDINUS olsaydı onu değiştirmezdik. Çünkü o tecrübeli bir hakem ve bunu kaldırabilirdi." Böyle demekle Halis ÖZKAHYA’yı anlamsız bir sıkıntıya sokmuş, psikolojik olarak çökertmiştir. Adamı kurtarayım derken, acımasız bazı eleştirmenlerin önüne atmıştır. Onun yerine, “Hepimizin kendi işinde yaptığı bir sürü hata gibi, O da hata yapacaktır. Bu genç hakemimiz her türlü baskıya karşı koyacak karakterdedir. Bugüne kadar yaptığı ve bundan sonra yapacağı hatalarda herhangi bir art niyet olamaz. Boşuna aramayın.” diyerek Halis ÖZKAHYA’ya ve tüm Hakem camiasına beklenilen desteği verirdi. Yapılan açıklamanın bu talihsiz bölümü, Sayın Mahmut ÖZGENER’in gerçek düşüncesi mi, yoksa aceleyle yapılmış bir yanlış bir demeç mi olduğunu merak etmekteyim.

İkincisi ise Hakem camiasını baskı altında tutmaya yönelik bu tür olayların, Fenerbahçe’nin derbi maçlarından birkaç hafta öncesine denk gelmesinin bir rastlantı olup olmamasıdır.