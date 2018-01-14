'Bir haftayı bulmaz Afrin'i başlarına yıkacağız'

SIKIYORSA BURAYA GEL

“Tek devlet, Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yok. Yok paralel devletmiş, yok şu devletmiş, bu devletmiş. Nerede? Pensilvanya’da. Ne işin var orada? Hadi sıkıyorsa buraya gel. Amerika da seni bir yere kadar taşır Feto, bunu bilesin. Ondan sonra Amerika da seni kapıya koyacak. O zaman da kaçacak delik arayacaksın. Sen kaçacaksın biz de seni kovalayacağız. O hani birileri geliyorlar yok paralel devlet, yok işte şurayı böleceğiz falan, asla. Buna tevessül edenler karşısında askerimizi, polisimizi, hepsinden öte milletimizi bulurlar. Kim ki bölmeye teşebbüs ederse işte F-16’larımızla, helikopterlerimizle, tanklarımızla, toplarımızla inlerine gireriz. Gabar’da, Tendürek’te, Cudi’de, Kato’da girdik mi? Yetmedi, ta Kandil’e kadar gittik. Yetmeyecek daha da gideceğiz. Herkes haddini bilecek.



KORİDORU BIÇAKLA KESTİK

Son 200 yıldır yaşadıklarımızdan, özellikle de 34 yıllık terörle mücadele geçmişimizden aldığımız dersle Suriye’de, Irak’ta, sınırlarımız boyunca her yerde aktif bir politika izliyoruz. Ülkemize yönelik tehditleri artık karakollarımızın kapısında, şehirlerimizin caddelerinde, vatandaşlarımızın günlük hayatı içinde değil, doğrudan kaynağında tespit ve imha etme kararı aldık. Bu stratejiyi adım adım hayata geçirdik. Biz terör örgütünü ülkemizde eylem yapamaz hale getirince bu defa güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturma çabasıyla karşı karşıya kaldık. Fırat Kalkanı Harekâtı’yla bu koridoru tam ortasından, tabiri caizse, bıçakla keser gibi böldük attık ve bir gece ansızın vurduk. Şimdi İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz.

YILANLA YATAĞA GİREN

Teröristin üzerine üniforma giydirince barındığı binanın tepesine de kendi ülkenizin bayrağını dikince hakikatler ortadan kalkmıyor. Bölgeye getirilen binlerce TIR ve uçak dolusu silahın bir kısmı daha şimdiden karaborsada satılmaya, bir kısmı da bize karşı kullanılmaya başlandı. Bunu biz Irak’ta yaşadık. Türkiye olarak hâlâ ve tüm samimiyetimle bölge politikalarımızı yine de biz Amerika ile yürütmek istiyoruz. Ancak bu tek tarafın isteğiyle olmaz. Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. Amerika kendini kaldırıp ve kandırıp yılan çukuruna atmakta bu kadar ısrarcıysa kendisi bilir.



BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKARIZ

Biz kendi başımızın çaresine bakarız. Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları Allah’ın izniyle biz bir haftayı bulmaz nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler. Dün Cerablus’tan El-Bab’a kadar olan hatta 3 bin DEAŞ’lıyı imha etmiştik. Yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi daha buralarda imha ederiz. Öyle veya böyle biz bu fitne çukurunu kapatmakta kararlıyız. Güneydoğu’da Doğu’da kapattık mı, evvel Allah buralarda da kapatırız. Bu mücadelede karşımızda yer alacak olanlar dönüp kendilerine baksınlar. FETÖ ile içeriden fethedemedikleri Türkiye’yi bu şekilde kuşatarak teslim alacaklarını sananlar varsa daha çok beklerler.”

2 BİN UÇAK DOLUSU SİLAH

Afrin’deki teröristler teslim olmazlarsa orayı başlarına yıkacağız, bu böyle biline. Münbiç’te bize verilen sözler tutulmazsa evet kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Irak’a kadar sınırlarımız boyunca tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Buradan Suriye’deki terör örgütünü destekleyen sözüm ona müttefiklerimizi bir kez daha kendilerini test etmeye davet ediyorum. Suriye’de terör örgütüne Amerika’nın göndermiş olduğu silah sayısı ne biliyor musunuz? 4 bin 900 TIR. PYD’ye bu silahları vereceksin, sonra da ‘Biz sizinle stratejik ortağız’ diyeceksin, bunu kimse yutmaz.



ZEKÂMIZLA ALAY ETMEYİN

2 bin uçak dolusu silahı derme çatma havaalanlarına indirerek örgüte teslim ettiğini biliyoruz. Artık kimse ‘Bu silahlar oradaki kuvvetlerimiz için lazım’ safsatasını tekrarlamasın. Amerikan askerleri için geldiğini söyleyen kişi, asker başına bir kamyon silah gerektiğini iddia ediyor demektir. Kimse zekâmızla alay etmesin. Bugüne kadar bize söylediği her şey yalan olanlarla Suriye’de çözebileceğimiz sorun kalmamıştır. Yarın, öbür gün bölgede hiçbirimizin istemediği bir sıkıntı yaşanırsa bilinsin ki sebebi işte bu yalanlarla bizi oyalayanlardır.