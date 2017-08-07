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    Bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi

    Hürriyet Haber
    07 Ağustos 2017 - 10:57Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 10:58

    İçişleri Bakanlığı'ndan, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 14 teröristin ölü ele geçirildiği, 13 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bin 518 operasyon gerçekleştirildi.

    Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla 150, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları değerlendirilen 74, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 448, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 18 zanlı gözaltına alındı.
    Operasyonlarda 14 terörist ölü ele geçirildi, 13 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Uyuşturucu operasyonları

    Bakanlık, uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik olarak da 76 ilde bin 806 operasyon düzenlendiğini açıkladı.

    Operasyonlarda 4 ton 409 kilogram esrar, 86 kilogram eroin, 900 gram bonzai, 10 kilogram metamfetamin, 156 bin 476 uyuşturucu hap ile 58 bin 912 kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda 711 bin 2 adet kaçak sigara, 166 ton 827 litre akaryakıta da el konuldu. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 488'i denizlerde olmak üzere 2 bin 532 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 65 zanlı gözaltına alındı. Öte yandan, sokak satıcılarına yönelik projeli çalışma kapsamında 35 ilde 163 şüpheli yakalandı.

    Bakanlığın açıklamasında 'FETÖ/PDY, PKK/TAK ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere örgüt propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakarette bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren paylaşımlarda bulunulan' 2 bin 696 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapılarak tespit edilen bin 194 kişiden 157'sinin gözaltına alındığı belirtildi. 

    Etiketler: İçişleri , terör , PKK , operasyon
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