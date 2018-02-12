Bir haftada 25 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada: "Ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında; son 1 haftada yurt içinde toplam 25 (1 ölü, 11 sağ, 13 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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