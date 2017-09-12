Bir haftada 160 mülteci gözaltına alındı

HUMAIN adlı Belçika yardım kuruluşu, daha önce 500 ila 600 sığınmacının kaldığı iddia edilen Maximilian Parkı ve Brüksel Kuzey Tren Garı’nda son günlerde sığınmacı sayısının azaldığını açıkladı. Yardım kuruluşu yetkilileri, “Sığınmacılar son günlerde artan polis kontrollerinden tedirgin oluyor. Polis sadece park ve tren garında kalan sığınmacıları değil, yardım kuruluşlarının bölgede dağıttığı kahvaltı için gelen sığınmacıları da gözaltına alıyor. Bu davranış insanlık dışı” diye konuştu.

Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon’un ofisinden yapılan açıklamada, “Brüksel Kuzey Tren Garı etrafında kalan sığınmacılarda ciddi azalma olduğunu görüyoruz. Polis kontrolleri devam ediyor, hala tetikteyiz” ifadesi yer aldı.

Polis kontrolleri nedeniyle park ve tren istasyonundan ayrılan sığınmacıların nereye gittiği ise bilinmiyor. Çoğu Eritre ve Sudan’dan gelen sığınmacılar İngiltere’ye geçmeyi amaçlıyor.