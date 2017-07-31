Bir günlük şûra

FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişiminin ardından yapılan değişiklikler kapsamında Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantılarının ağustos ayında yapılması zorunluluğu kaldırılmış, bunun yerine toplantının Başbakan’ın çağrısıyla ihtiyaç duyulan zamanlarda yapılması kararlaştırılmıştı.

Bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığı’na bağlandığı için bu kuvvetin komutanı dışında diğer personelin durumu şûrada ele alınmayacak. Toplantıya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler de katılmayacak. Ancak Jandarma Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğu için şûra tarafından belirlenecek.

YAŞ’ın yapısındaki değişiklikle başbakan yardımcılarının yanı sıra adalet, dışişleri ve içişleri bakanları da toplantılara katılmaya başlamış, ordu ve donanma komutanlarının şûra üyelikleri ise kaldırılmıştı. YAŞ’a bazı bakanlar ilk defa katılacak, bazı bakanlar ise yeni görevleriyle masadaki yerini alacak.

ŞÛRA MASASI

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal katılacak.

DEĞİŞİKLİKLER

Daha önce Adalet Bakanı olarak şûrada yer alan Bekir Bozdağ, bu kez toplantıya Başbakan Yardımcısı unvanıyla katılacak. Fikri Işık da Milli Savunma Bakanı olarak katıldığı toplantıda Başbakan Yardımcısı olarak görev alacak. YAŞ’a daha önce Başbakan Yardımcısı olarak katılan Nurettin Canikli ise bu kez Milli Savunma Bakanı olarak masada bulunacak. Akdağ, Çavuşoğlu, Gül ile Soylu ise toplantıya ilk defa katılacak. YAŞ’ta rütbesinde 3 veya daha fazla yılını doldurmuş 50’nin üstünde general ve amiral ile çok sayıda albayın terfi ve emeklilikleri karara bağlanacak. Görev süreleri sona eren Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının durumu YAŞ’ta netleşecek.

AKAR’IN 2 YILI VAR

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın görev süresinin dolmasına daha iki yıl var. Teamüller işletilirse TSK’nın en tepe isminin değişmesi beklenmiyor.

2019 İÇİN ÖNE ÇIKAN İKİ İSİM

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak bu yıl kuvvet komutanlığında iki yıllık görev süresini dolduruyor. 63 yaşında olan Orgeneral Çolak’ın kanuna göre görev süresinin iki yıl daha uzatılma hakkı var. Orgeneral Çolak’ın emekli olması halinde en güçlü iki aday olarak Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar’ın isimleri öne çıkıyor. Bu yıl Kara Kuvvetleri Komutanı olacak yeni ismin 2019’da görev süresi dolacak olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın yerine gelme yolu açılacak.

‘KUMPAS’TAN ‘KUVVET’E

İKİ kez görev süresi uzatılan ve 4 yıldır bu görevde olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun artık uzatma şansı bulunmuyor. Kanuna göre kuvvet komutanlarının görev süresi iki yıldan fazla uzatılamıyor. Bu nedenle emekliye ayrılacak olan Bostanoğlu’nun yerine Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’nin gelmesi bekleniyor. Oramiral Kösele, FETÖ’nün kumpaslarından olan İzmir’deki askeri casusluk davasında bir hafta cezaevinde kalmıştı.

‘EMEKLİLİK’ ÇIKARSA ‘HAVA’NIN YENİ KOMUTANI

HAVA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ın da görev süresi bu yıl doluyor. Yaşının uygun olması nedeniyle görev süresinin uzatılması mümkün. Ancak Orgeneral Ünal’ın emekliye ayrılması durumunda yerine Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün getirilmesi bekleniyor.