Bir günde yeni dişlere kavuşmak mümkün!

Eksik veya çekilmesi gerekli dişlerin aynı gün tedavi edilmesi ve hastanın hiç dişsiz kalmaması artık mümkün.

Özellikle ön bölgedeki dişlerin tedavisi için çekim kararı verilmişse diğer dişlerin korunarak çekilecek dişin yerine aynı gün yenisinin yapılması hastayı hem psikolojik hem de fonksiyon olarak rahatlatacaktır.

İmmediat yani hemen aynı gün implant uygulaması ile dişi çekilen çoğu hasta klinikten yeni dişi ile çıkabilmektedir.

Bu yöntemi uygulayabilen hekimlerin kullandığı teknik, yöntem ve materyaller dişin doğru yerde ve konumda estetik ve yemek içmek konusunda neredeyse mükemmel sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.

İmplantlar, doğal görünümü, kişinin kendi dişiyle aynı işlevi görmesi ve diğer dişlere zarar vermeden yalnızca eksik dişi yerine koyabildiği için oldukça çok tercih ediliyor. Dr. Seçkin Süsal, hastanın klinik ve radyografik muayenesi sonucunda, çene kemiği yapısı yeterli olduğu takdirde aynı gün içinde hemen implant uygulaması ile yeni dişlere kavuşmanın mümkün olduğunu belirtti.

Eksik dişler yemekleri çiğnerken fonksiyon olarak, konuşurken bazı seslerin bozuk çıkmasına neden olarak, gülerken estetik olarak kişiyi rahatsız eder. Çiğneme problemi yaratan eksik dişler, zamanla sindirim sistemi hastalıklarının da tetiklenmesine neden olur. Estetik olarak yarattığı kötü görünüm ise kişinin psiko-sosyal hayatını olumsuz etkiler. Konuşma bozukluğuna da sebep olabilir ve kişiyi sosyal olarak geri plana iter. Dişlerin tamamlanmasında son yıllarda oldukça popüler olan implant tekniği, doktor muayene ve gerekli tetkikler sonucunda uygunsa, aynı gün içinde yeni dişlerin takılmasına izin veriyor.





AYNI GÜN İÇERİSİNDE YENİ DİŞLER

Aynı gün implant uygulaması, kemik kriterleri yeterli ve hiç dişi olmayan veya o gün dişinin çekilmesi gereken hastaların hepsi için uygundur. Uygulama sonrası implantların üzerine geçici dişler takılır. İmplantın kemiğe adaptasyonu için gerekli süre tamamlandıktan sonra da hastaya kalıcı dişleri takılır. Hastanın, implant ve kemiğin adaptasyonu sürecinde hekim tarafından önerilen beslenme düzenine, hijyen kurallarına uyması ve verilen ilaçları kullanması önemlidir. Aksi takdirde yapılan işlem başarısızlık ile sonuçlanabilir.

Bu tekniğin en büyük avantajı, ileri cerrahi işlemlere ihtiyaç duyulmaması ve hastanın aynı gün içerisinde dişine kavuşmasıdır. Uygulama öncesi hastanın diş ölçüleri alınır ve geçici protez dişler hazırlanır. Tedavinin seans sayısı, diğerlerine göre daha azdır. Eğer hastanı kemik yapısı yeterli değilse, hekimin belirlediği şekilde, öncelikle bu bölgedeki kemik miktarının artırılması yoluna gidilir. Kemik yoğunluğu istenilen düzeye geldiğinde ise implant uygulamasına geçilir.





HEKİM SEÇİMİ ÖNEMLİ

İmplant yerleştirme işlemi cerrahi bir müdahaledir. Hekimin hasta için en uygun tedavi protokolünü seçmesi önem taşır. Hasta ve hekim arasında tam bir güven bağı olmalıdır. Seçilecek hekimin implant konusunda gerekli eğitimleri almış ve bu konuda yeterli tecrübeye sahip olması son derece önemlidir. İmplant tedavisi talep eden hasta ise, operasyon öncesi ve sonrası dönemde hekimin önerilerine dikkatli bir şekilde uymalıdır.

Günümüzde implant tedavisi için kullanılan malzemeler oldukça çeşitli ve kalitelidir. Yabancı birçok markanın yanında artık ülkemizde de oldukça güvenilir implant markaları bulunmaktadır.

Uzman Dr. Seçkin Süsal, “İmplant tercihinde hastanın isteklerini de plana dahil ederek, hekimin klinik tecrübesi ve hastanın kemik yapısını göz önünde bulundurarak doğru implant tercihi yapılmalıdır. Diş yapımında kullanılacak malzemenin, insan dokusuna uygun ve uzun yıllar kullanılabilecek kalitede olmasına önem verilmelidir. Bakımı doğru yapılmayan implant dişler de, kişinin kendi dişleri gibi zamanla kaybedilebilir. Dişlerini hekiminin belirttiği gibi koruyan ve 6 aylık kontrollerini ihmal etmeyen sistemik bir rahatsızlığı bulunmayan herkes için bu tedavilerin ömrü uzun olacaktır. Protez dişlerin de düzenli bakımı ihmal edilmemelidir.”

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