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    Bir gün önce "şehit olsam" dediği ortaya çıktı

    İHA
    24.01.2018 - 23:29 | Son Güncelleme:

    Afrin'den Kilis kent merkezindeki Çalık cami'ne yapılan roketli saldırıda yaşamını yitiren Muzaffer Aydemir'in, bir gün önce kendisini ziyaret eden Belediye Başkanı Hasan Kara ve Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'a "Keşke bende şehit olsam" dediği ortaya çıktı.

    YPG-PKK'lı teröristler tarafından Afrin'den yapılan saldırıda, Kilis'te namaz kılmak için tarihi Çalık Camisine giden Muzaffer Aydemir ile Suriye uyruklu Tarık Tabbak yaşamını yitirmişti. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda saldırıdan bir gün önce Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile birlikte Muzaffer Aydemir'i ziyaret ettiğini açıkladı. Belediye Başkanı Kara, ziyaretteki sohbette ise Aydemir'in kendilerine "Keşke beni de askere alsalar, ben de şehit olsam" dediğini ifade etti.

    Kara, ziyareti ile ilgili görüntüleri de yayınladığı mesajında, "Dün gerçekleştirdigimiz esnaf ziyaretimizde Merhum Muzaffer Aydemir abimizle ile görüşmüştük. Kendisi keşke beni de askere alsalar bende Şehit olsam diyordu. Bugün yapılan roket saldırısında istediği Şehitlik mertebesine erişti. Merhum Terzi Muzaffer abimize Allah rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Bir gün önce şehit olsam dediği ortaya çıktı

    GörüntülerdeKore savaşını da gördüğünü belirten Aydemir ise Vali Tekinarslan ve Başkan Kara'ya "Allah sizden razı olsun. Devletimize milletimize, zeval vermesin Allah'ım" diyerek dua ettiği de görülüyor.

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    Etiketler: saldırı , son dakika
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