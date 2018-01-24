Bir gün önce "şehit olsam" dediği ortaya çıktı

YPG-PKK'lı teröristler tarafından Afrin'den yapılan saldırıda, Kilis'te namaz kılmak için tarihi Çalık Camisine giden Muzaffer Aydemir ile Suriye uyruklu Tarık Tabbak yaşamını yitirmişti. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda saldırıdan bir gün önce Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile birlikte Muzaffer Aydemir'i ziyaret ettiğini açıkladı. Belediye Başkanı Kara, ziyaretteki sohbette ise Aydemir'in kendilerine "Keşke beni de askere alsalar, ben de şehit olsam" dediğini ifade etti.

Kara, ziyareti ile ilgili görüntüleri de yayınladığı mesajında, "Dün gerçekleştirdigimiz esnaf ziyaretimizde Merhum Muzaffer Aydemir abimizle ile görüşmüştük. Kendisi keşke beni de askere alsalar bende Şehit olsam diyordu. Bugün yapılan roket saldırısında istediği Şehitlik mertebesine erişti. Merhum Terzi Muzaffer abimize Allah rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

GörüntülerdeKore savaşını da gördüğünü belirten Aydemir ise Vali Tekinarslan ve Başkan Kara'ya "Allah sizden razı olsun. Devletimize milletimize, zeval vermesin Allah'ım" diyerek dua ettiği de görülüyor.