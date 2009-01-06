Bir gün herkes Fener’i bırakacak mı

Gülşah Erkaya yazıyor

Bir arkadaşımın 40’lı yaşlardaki ağabeyi anlatıyor: “İlkokula yeni başlamıştım. Sakızın içinden çıkan bir Cemil Turan resmine bakarak kendi kendime tezahürat yapıyordum. ‘En büyük Cemil başka büyük yok’ gibi bişeyler söyleyip duruyordum ki, enseme yediğim sert bir şaplak ve babamın tok sesi ile kendime geldim. ‘Ne Cemil’i ulan, sen Galatasaraylısın’ İşte o günden beridir Cimbomluyum”...

Bir başka arkadaş kendi hikayesini anlatıyor: “Fenerbahçeliydim. Hem de fanatik. Ama Gaziantepspor’un 3-0’dan 4-3 verdiği maçtan sonra, o maçta yaşananlardan sonra ‘Bu mu benim takımım’ deyip, Gaziantepspor’u tutmaya başladım”

Bir de Pendikzede arkadaşım var: “O maçtan sonra, 3 gün işe gitmedim. Forma, atkı, bayrak ne varsa banyo sobasında yaktım. Artık takım tutmuyorum. Başka takım tutmayı da kendime yediremedim.”

“Oğuz ve Aykut’u sattıkları gün bıraktım abi…”

“Denizli’de şampiyonluğu Cimbom’a kaptırdıkları gün soğudum takımdan…”

“Beşiktaş’ın, Galatasaray’ın eskilerini alıyorlar takıma. Biz onlardan değil onlar bizden eskileri almalı. Bu takım doğru dürüst yönetilene kadar bırakıyorum kardeşim…”

“Fener’e layık, izlemeye değer oyuncular alınana kadar gitmiyorum maça. Bu adamlar bu kadar para verip izlemeye değmez…”

Ve bu bırakma ya da takımdan soğuma bahaneleri yüzlerce adede kadar çoğaltılabilir.

Her şeye rağmen takımına hep destek, tam destek veren vefakar taraftarlarda ‘Bıraktım’ diyenlere kızıyorlar elbet. Ama ben çok kızamıyorum. O ya da bu nedenle Fenerbahçe’yi, Galatasaray’ı, Beşiktaş’ı bırakanlara.

Ben hep “Bir gün herkes kendi takımını tutacak” derim. Kendi doğduğu toprakların, kentinin takımını… Bir Gaziantepli’nin, Adanalı’nın, Sivaslı’nın İstanbul takımlarını tutmasını, başarıya olan açlığın verdiği bir ego tatmini olarak görürüm.

Kazananı, şampiyon olanı tutmak kolaydır. Herkes takımını galip ve şampiyon görmek ister. Galibiyet ve başarı ise sürekliliğe ve paraya endekslidir. Süreklilik ve para ise çoğunlukla taraftara...

Bu işin normali taraftarın tuttuğu takımın arkasında durarak, destek vererek, takımını başarıya sürüklemesidir. Oysa bizim liglerimizde tam tersi oluyor. Takım başarılıysa taraftarı artıyor. En küçük bir tökezlemede, hatırı sayılır miktarda taraftar takımı terk ediyor.

Anadolu takımlarının başarıya uzaklıkları ve taraftar noksanlıkları hep bu anlayışın ürünüdür. Ve başka pek çok olay da taraftar sayısını direkt olarak etkiler.

Anadolu kentlerinin takımlarında bir başkanın yaptığı işten tutun da, söylemlerine kadar her şey taraftarı etkiler. Azaltır ya da çoğaltır. Başarı varsa, bazı handikaplar bir süre rafa kaldırılır, ama takım vasata döndüğü anda taraftar stadı terk eder. Küser.

Şu anda Sivasspor şampiyon olamazsa taraftarı belki üzülür ama takımını terk etmez. Mazallah Sivas hatasından erken dönüp Mehmet Yıldız’ı satmaktan vazgeçmeseydi, ya da bu transfer gerçekleşseydi ve bu koşulda şampiyonluk kaybedilseydi, taraftarın tepkisi sanırım çok farklı olurdu.

Bugün Sivas İstanbul’daki maçlarına binlerce seyirci çekmektedir. İstanbul takımlarını tutan pek çok Sivaslı kendi takımlarına dönmüş durumdadır. Bu dönüş idari ve sportif başarı olduğu sürece de devam edecektir.

Gaziantep, Antalya, Eskişehir tribünleri dolmaya başlamıştır. Çıkış sürdüğü müddetce de bu doluluk oranı artacaktır.

Bir gün herkes Fenerbahçe’yi, Galatasaray’ı, Beşiktaş’ı bırakıp, kendi takımını tutmaya, desteklemeye başlayacaktır. Ve ülkemizde futbolun tadı da işte o zaman çıkmaya başlayacaktır.

Üç büyükler Avrupa’da başarı kazanınca ben de Gaziantep’te sokağa çıkar tur atarım... Ama bu üç güzide takımdan biri öbürünü yendi ya da şampiyon oldu diye kimse beni tura çıkaramaz. Bu mantık yerleştiği gün, Gaziantepli, Sivaslı, Antalyalı... Kendi takımı kazandığında da sokağa tur atmaya çıktığı gün, bu iş bitmiş, taraftarlık bilinci oturmuş, futbolumuz gerçek anlamda futbol olma yoluna girmiş demektir...

Son söz, “Neden üç büyüklerin ve Anadolu takımlarının taraftarlarını yazdığın halde, başlıkta ve örneklerde Fenerbahçe’yi kullandın” diyenlere olsun. “Sanırım yavaş yavaş spor yazarı oluyoruz, ondan”...

HAMİŞ: Başın sağ olsun, Allah sabır ve güç versin Ayşe Arman... Seni seviyoruz...