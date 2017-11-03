Bir gün bile hapis yatmadı

Trafik terörüne kurban gidenlerden biri de 20 yaşındaki üniversiteli Feride Büşra Taşlı'ydı. Ailesi ona "Nino" derdi. Liseyi birincilikle bitiren Taşlı, özel bir üniversitede burslu olarak "Uluslararası İlişkiler" okuyordu. Çok iyi İngilizce ve Almanca konuşuyordu. Hazırlık sınıfını yüksek puanla geçti. Yurtdışında eğitim görecekti ama olmadı.

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Kadıköy'e bağlı Suadiye Mahallesi'nde geçen yıl 14 Ocak'ta karşıdan karşıya geçmek isterken yaya geçidinde kazada öldü. Ona çarpan otomobili, psikolog Zeynep Nur K. kullanıyordu. Hız sınırını aşmış ve kırmızı ışıkta geçmişti. Tutuklu olarak yargılanan psikolog, 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan yargılandı. Hakkında 2 yıldan 9 yıla kadar hapis istenen psikolog, kazada "asli kusurlu" çıktı. "Trafik Kazaları Araştırma Uzmanı" tarafından hazırlanıp mahkemeye sunulan bilirkişi raporuna göre; yolda hız kesici uyarı çizgileri, trafik ışıkları ve yavaş uyarı yazıları vardı. Kırmızı ışıkta geçen psikoloğa, olaydan önce 2 kez hız sınırını aşmaktan idari para cezası kesilmişti. Kaza sırasında da Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen trafik işaretlerine uyma, seyir emniyetini ihlal etme, kırmızı ışıklı trafik işaretinde geçme gibi kuralları ihlal etmişti. Kazada birinci derecede asli kusurluydu. Mahkeme, psikoloğa 3 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası verdi. Ancak psikolog, kanun hükmünde kararname nedeniyle ceza az olduğu için verilen süreyi yatmadı. Hukuki mücadeleyi sürdüren abla Buket Taşlı, "Ceza kararından sonra 1 gün bile hapis yatmadı. Şu anda dava İstinaf Mahkemesi'nden Anayasa Mahkemesi'ne geçti. Sonuç elde edemezsek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğiz. Trafik cinayetleri hafife alınmasın. Cezalar alt sınırdan verilmesin" dedi.

HİÇ 'PİŞMANIM' DEMEDİ

Abla Buket Taşlı, psikolog Zeynep Nur K.'nin kardeşini hayattan koparmasına rağmen bir kez bile pişmanlık ifadesi kullanmadığına dikkat çekti. Taşlı, "Kardeşimin katili, hız sınırı 50 kilometre olan bir yolda aşırı süratle gidiyordu. Yol üzerindeki dur-yavaşla uyarılarına rağmen başka bir araçla yarış yapıyordu. Trafik ışıkları ve yaya şeridine yaklaşıldığında yavaşlaması gerekirken yavaşlamadı. Kırmızı ışıkta geçti. Büşra yaya şeridindeydi. Kardeşimi gördüğünü mahkemede kabul etti. Ama o kadar hızlıydı ki kardeşime çarpıp 20 metre ileride durabildi" diye konuştu.