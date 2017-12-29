KAVGAYA O DA KARIŞTI

Seren Serengil’in Hande Yener için “Müzik listelerinde 1 numara olduğuna inanmıyorum” demesiyle başlayan kavga büyüdü. Yener, bu açıklama sonrası sosyal medyada Serengil’in üstsüz fotoğrafını paylaştı. Yeşim Salkım da önceki gün yaptığı açıklamayla, giderek kızışan bu söz düellosuna dahil oldu:

1 NUMARA TARKAN'DIR

“Savaşın bile taktiği ve tekniği vardır. Belden aşağı asla çalışılmaz. Hande ve Seren’in daha adil dövüşmesini beklerdim. Seren, Demet Akalın’ı savunacağım diye böyle oldu. Demet kendini savunamıyor mu? Bir gram aklınız yok mu? Kimse 1 numara değil. 1 numara Tarkan’dır bu ülkede.”

SEREN SERENGİL: HANDE PSİKOLOĞA GİTMELİ

Önceki gün Cihangir’de görüntülenen Seren Serengil, Hande Yener’e yüklenmeye devam etti: “Ben Telifmetre olayına inanmadığımı söyledim sadece. Hakaret etmedim, iftira atmadım. Ama o çok çirkinleşti, ayıp etti. Bir psikoloğa gitmesi lazım. Çok saldırgan, herkesle kavgalı.”



