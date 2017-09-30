İyi bir girişimci olmak belirli özellikleri taşımayı gerektiriyor. Öngörülü olmanın yanında azimli olmak ve risk almak gibi özellikler girişimcileri ileri taşısa da yapılan basit hatalar veya söylenmemesi gereken sözler sizin saygınlığınızı tehlikeye atabilir. İşte bir girişimcinin asla söylememesi gereken sözler:

Keşke bunu yapabilseydim

Yatırımcılarla görüştüğünüzde veya iş fikrinize yatırım almaya çalıştığınızda "keşke" gibi bir kelime kullanmanız sizi zor duruma düşürebilir. Keşke kelimesi pişmanlık ve başarısızlık ile doğru orantılı olduğu için bu kelimeyi kesinlikle kullanmamalısınız.

Ama bu gerçekleşmedi

"Ama" kelimesi olumsuzluk ve bahane ile ilişkilendirildiği için girişimcilerin söylememesi gereken sözlerden biri. Cümle kurarken ama demeniz bahanelerin altına sığındığınızı ve başarıya giden yolda sorumluluk almadığınızı gösterir.

Zamanım yok

Bir girişimci böyle bir cümle kuruyorsa işini yeteri kadar ciddiye almıyor demektir. Girişimci olmanın temel kurallarından biri çok çalışmak ve işi için varını yoğunu ortaya koymaktır. "Zamanım yok" diyen bir girişimci işinin başarısını yeterince önemsemiyor olabilir.

Pes ediyorum

Pes etmek girişimci olmanın tabiatına aykırıdır. Bir girişimcinin her yolu denemesi ve başarısızlıklar karşısında yılmaması en önemli özelliklerden biridir. Hatalardan dersler çıkarmak ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmak için hiçbir zaman pes etmemek gerekiyor.

İşi aynı şekilde yapalım

Girişimciliğin özünde farklı ve yeni yöntemler denemek yatar. Yeni fırsatları değerlendirmek ve her zaman için gelişim yollarını denemek başarılı bir girişimcinin olmazsa olmazıdır. Bir işi aynı şekilde yapmaya çalışmak ise girişimin ilerlemesinin ve gelişmesinin önündeki en büyük engeldir.

Bunu çözmek benim işim değil

Girişiminizi hayata geçirirken pek çok zorlukla karşı karşıya kalırsınız. Zorluklarla tek tek ilgilenmek ve çözüm yolları araştırmak ise her girişimcinin en önemli görevidir. Sorumluluktan kaçmak ve sorunları başkasına devretmek girişimi içinden çıkılmaz bir duruma getirebilir.

Her işi ben bilirim

Bu cümleyi kuran bir girişimci çevresindeki hiçbir bağlantısını ve danışmanlıkları önemsemiyordur. Oysa ki başarılı bir girişimin faydalı bağlantılara ve desteklere ihtiyacı vardır. İşler yolunda gitmediğinde destek ve danışmanlık almak her zaman girişimler için yararlıdır.