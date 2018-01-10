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    Bir genç kadın daha dudak dolgunlaştırma operasyonunda enfeksiyon kaptı

    Hürriyet Haber
    10.01.2018 - 17:56 | Son Güncelleme:

    Hijyenik olmayan bir dudak dolgunlaştırma operasyonu daha hüsranla bitti... İngiltere’de yaşayan Saysha Williams, dudak dolgunlaştırma operasyonu için gittiği bir güzellik salonunda enfeksiyon kaptı ve dudakları tanınmaz hale geldi.

    İngiltere’nin Somerset kontluğuna bağlı Bruton bölgesinde yaşayan 23 yaşındaki Saysha Williams, hijyen koşulları uygun olmayan bir güzellik salonunun kurbanı oldu. Dudaklarını dolgunlaştırmak için gittiği salonda enfeksiyon kapan genç kadına halk arasında ‘irinli isilik’ olarak bilinen ‘impetigo’ teşhisi kondu.

    Bir genç kadın daha dudak dolgunlaştırma operasyonunda enfeksiyon kaptı
    Saysha Williams, hijyen koşulları uygun olmayan güzellik salonlarının son kurbanlarından oldu...

    Dudaklarının neredeyse her yerini kaplayan irinli enfeksiyon karşısında ne yapacağını bilemeyen talihsiz kadın, çektiği acının şiddetinden bir gece ambulans çağırmak zorunda dahi kalmış.

    Enfeksiyonun üzerinden haftalar geçse de mutsuz olduğunu belirten Saysha, bunun hijyen koşulları uygun olmayan salondan kaynaklandığını belirtti.

    Bir genç kadın daha dudak dolgunlaştırma operasyonunda enfeksiyon kaptı
    Talihsiz kadın, dudak çevresinden burun deliklerine kadar yayılan ağrılı enfeksiyon sonucu bir akşam eve ambulans çağırmak zorunda kalmış. 

    Bu sorunun hayatının 1 yılına mâl olduğunu belirten genç kadın, dudaklarını dolgunlaştırmak isteyen kişilere gidecekleri yer konusunda titiz olmaları uyarısında bulunuyor.

    Bir genç kadın daha dudak dolgunlaştırma operasyonunda enfeksiyon kaptı
    Yoğun antibiyotik ve ilaç tedavisi gören 23 yaşındaki Saysha Williams, üzerinden 1 yıl dahi geçse dudaklarında hassasiyet olduğunu belirtiyor.

    Operasyonu yapan kişinin, ilk birkaç gün dudaklarında yara olabileceği uyarısında bulunduğunu belirten Williams, durum uzun sürünce internet üzerinden araştırma yapmış ve doktora gidince de korkunç gerçeği öğrenmiş.

    Etiketler: dudak dolgusu , mikrop
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